Il maggio dei libri: gli appuntamenti a Corato

"ContemporaneaMente - Leggere per comprendere" il titolo della rassegna

Da venerdì 13 a martedì 31 maggio, Corato ospiterà diversi incontri letterari inseriti nel cartellone 2022 derassegna letteraria che incentiva la lettura e che quest'anno è stata intitolata "", un invito alla lettura per conoscere il passato, in modo da avere gli strumenti per capire il presente e pianificare il futuro.Sono diversi gli eventi inseriti nel cartellone di Corato, che si rivolgono a diversi target di pubblico: dai giovanissimi alunni delle scuole elementari fino ai maturandi di diversi istituti superiori della città.