Il Pendìo, pronto il bando della 53a edizione. «Una grande svolta nel segno della speranza»

L'Arte torna a parlare con "il Pendìo", la celebre e storica Mostra d'Arte che quest'anno presenta qualcosa di più di qualche novità."Con i 50 anni di questo evento che è patrimonio culturale della nostra Corato, trampolino di lancio di generazioni di artisti a livello nazionale ed internazionale, è iniziata una progressiva evoluzione senza perderne i princìpi, il suo dna - spiega il Presidente della Pro Loco "Quadratum" Gerardo Strippoli - in primis la valorizzazione dei giovani artisti. Questi passaggi ci hanno permesso di elevare la qualità della selezione e della Mostra tra le realtà artistiche riconosciute, oltre che tra gli intenditori e la critica.Ma questa 53a edizione è una tappa fondamentale in una rivoluzione copernicana che proseguirà e che ora segna una grande svolta"Ma non è l'unica grande novità: infatti da quest'anno alla storica sezione "Pittura" e la più recente "Grafica e Illustrazione" si aggiunge per la prima volta a concorso la sezione "Scultura", anch'essa nella lista dei prestigiosi premi acquisto resi possibili grazie alla sensibilità e l'attenzione di mecenati privati ed istituzioni.A conferma di ciò, il primo premio "Grafica e Illustrazione" verrà dedicato alla carissima ed indimenticata "Chiara Simeone" e supportato dalla sua famiglia, ormai da anni vicina alla manifestazione.La selezione delle opere sviluppata da una rinnovata Giuria Tecnica di alto livello permetterà di promuovere le opere migliori premiandole con lo storico e pregiato catalogo della Mostra.Dallo scorso anno, viste anche le esigenze dovute all'emergenza sanitaria ancora in corso, si prevede anche una versione virtuale della Mostra. Questa esperienza si ripeterà per salvaguardare l'evento in caso di restrizioni (o eventualmente in parallelo alla mostra fisica) e permettendo grazie al web una diffusione anche internazionale."il Pendìo" quindi quest'anno lancia una rinnovata sfida di speranza, intanto per un settore fortemente colpito dall'attuale situazione pandemica, e poi nella certezza che la bellezza potrà farci rinascere dopo questo momento di chiusure, di dolore.Queste i premi acquisto previsti in questa 53a edizione:Sezione "Pittura"1° Premio - € 1.5002° Premio - € 1.0003° Premio - € 7004° Premio - € 5005° Premio - € 5006° Premio - € 500Sezione "Grafica e Illustrazione"1° Premio "Chiara Simeone" - € 3002° Premio - € 200Sezione "Scultura" *1° Premio - € 500*potrebbero essere previsti premi ulteriori o aggiornamentiIl regolamento integrale è disponibile sul sito dedicato www.ilpendio.artLe opere, la scheda tecnica, i cartellini, ed il curriculum vitae dell'artista, nonché la quota di partecipazione, dovranno pervenire presso la sede della Pro Loco Quadratum: P.zza Sedile n.41, a partire dal 1° luglio sino e non oltre il 10 luglio 2021 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato 9.30 – 12.00 e 18.30 – 20.30.