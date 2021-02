Il "Premio Bontà 2020" dell'UNIMRI agli operatori sanitari impegnati nella lotta al Covid 19

L'UNIMRI è un'Associazione democratica, in cui tutti gli Associati hanno pari dignità, pari diritti e pari opportunità, a prescindere dalla carica sociale rivestita. L'UNIMRI è nata per raccogliere gli Insigniti Al Merito della Repubblica Italiana in una grande famiglia e per divulgare non solo i valori fondamentali dell'animo umano, quali la dignità, l'onore, l'umiltà, l'onestà e il rispetto per tutto il creato ma anche e soprattutto l'amore per il prossimo. Nel nostro cuore è sempre presente il desiderio di servire e diventare portatori sani di buona educazione, perché dalla buona educazione, scaturisce il rispetto, scrigno di tutti quei valori che contraddistinguono una persona per bene. Noi vorremmo essere d'esempio ai giovani e ai meno giovani, nell'anteporre il rispetto come prima regola di vita nel comportamento di ogni giorno. Il rispetto per chiunque, donne, bambini, anziani, chiunque ci stia di fronte, perché qualsiasi essere umano è degno del nostro rispetto. Vogliamo essere d'esempio, proprio in quelle situazioni avverse o conflittuali, in quanto è proprio in quei momenti che la differenza di spessore va applicata. Certo, non è facile, ma come tutte le sfide, le si vince solo affrontandole. Noi ci vogliamo provare! Queste sono le condizioni per diventare davvero un Associato dell'UNIMRI. ACTA NON VERBA (Fatti non parole), il nostro motto, non è uno slogan ma il nostro modo di vivere.