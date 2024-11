Il producer di Corato Nuzzle riporta al successo la hit Easy Lady in un featuring con Spagna

Da Napoli a... Spagna!

Spagna e Nicolosi, da dove nascono i due pezzi

Non si ferma il successo di Nuzzle, che dopo il remix di "King of a Bongo" di Manu Chao, che ha raccolto 18 milioni di views solo su YouTube, sforna un'altra hit tutta da ballare. Si tratta di un remix di T'Amo Amore T'Amo del cantante napoletano Salvo Nicolosi, a sua volta cover partenopea del brano Easy Lady di Ivana Spagna, dal titolo "T'Amo, T'Amo, T'Amo".Il 29 maggio 2024 Nuzzle esce sui suoi canali social con il remix di "T'Amo Amore T'Amo". Il successo è subito folgorante, con quasi 8 milioni di visualizzazioni solo su YouTube in pochi mesi. Il brano gira di club in club, di discoteca in discoteca, diventando uno dei pezzi più ballati dell'estate italiana. Qualche mese dopo, la svolta: Nuzzle scrive a Spagna, le fa ascoltare il pezzo e le chiede di ricantarla in questa nuova versione. La cantante di Valeggio sul Mincio resta impressionata dal remix del Nuzzle e il featuring è subito fatto.Così il 25 ottobre su Spotify debutta "T'Amo t'amo t'amo" con la voce di Spagna e il boom è ancora più grande del precedente: in un mese il brano raccoglie quasi un milione di riproduzioni ed esattamente trenta giorni dopo ecco il video ufficiale, che vede protagonisti Cataldo Nuzzolese (nome all'anagrafe di Nuzzle) e Ivana Spagna, in un simpatico stile fotoromanzo, che racconta la genesi del pezzo.Era il 1986 e una giovanissima Ivana Spagna, dopo un paio di singoli non fortunatissimi, sforna Easy Lady. Il brano, dalle forti sonorità dance e italodisco, ben presto diventa una hit, scala le classifiche di mezza Europa (in Italia resterà in cima alla Hit Parade per otto settimane) e vende oltre tre milioni di copie, prima di essere inserito in "Dedicated to the Moon", primo album di Spagna.Sull'onda del successo di Ivana Spagna e seguendo il filone di cover napoletane, tanto in voga in quell'epoca (la più famosa, la cover del brano "Let It Be" dei Beatles, interpretata da Nino D'Angelo nella quasi musicalmente blasfema "Gesù Cri") il quindicenne Salvatore Nicolosi, coverizza Easy Lady. Il cantante neomelodico di Paternò infatti, "napoletanizza" il pezzo, intitolandolo "T'amo amore t'amo".Così Spagna in una recente intervista rilasciata a "Il Messaggero" su Nuzzle: "Fino a pochi giorni fa non avrei neanche lontanamente pensato che un giorno avrei ricantato Easy Lady in una lingua diversa dall'inglese! Quando Nuzzle mi ha mandato il remix chiedendomi di ricantarla, ho detto subito… sì! Il remix è fortissimo e, in più, mi piace cantare in napoletano perché ha una sonorità che adoro ! Quello che mi ha stupito tantissimo è la bravura di Nuzzle in studio. Sa quello che vuole, ha le idee chiare e questo, per un produttore, è importantissimo!! E' stata proprio una bella esperienza!!! ps: Un bacio grande alla mamma di Nuzzle!!!".Il successo di questa collaborazione non solo conferma il talento sconfinato del coratino Cataldo Nuzzolese, ma riporta Spagna sotto i riflettori internazionali, dimostrando che la regina della dance anni '80 è ancora capace di dettare il ritmo.