Il rito delle esequie in diretta per i defunti dei giorni delle restrizioni anticontagio

Le disposizioni per evitare la diffusione del contagio da coronavirus hanno modificato le abitudini dei cittadini e cambiato liturgie che credevamo immutabili. La Conferenza Episcopale Italiana, recependo le indicazioni governative, ha disposto la sospensione della celebrazione dei sacramenti, della Santa Messa e dei riti funebri.Da sempre il rito delle esequie è considerato il momento dell'ultimo saluto ai propri cari defunti. Un conforto per le famiglie che professano la fede cattolica e una benedizione per l'estinto.Consapevole dell'importanza del rito funebre, anche in questo periodo di straordinarie restrizioni, l'agenzia di onoranze funebri di Francesco Lotito di Michele ha inteso utilizzare la tecnologia per superare i limiti di spazio e portare nelle case di ognuno di noi la celebrazione della Santa Messa e del rito delle esequie per quei fedeli venuti a mancare durante il periodo delle restrizioni.La Santa Messa delle esequie verrà celebrata, per la prima volta, domani alle ore 18.30 e trasmessa in diretta streaming sul portale CoratoViva.it.Presiederà l'Eucarestia don Vito Martinelli, sempre sensibile ad annunciare la Parola di Dio e a non far mancare mai la presenza continua degli operatori di fede anche attraverso i social network.Una iniziativa destinata a ripetersi per non far mancare mai la vicinanza della comunità religiosa e cittadina a chi si trova a dover subire un lutto in questo particolare momento storico.