"Il sindaco spieghi quali sono i poteri che bloccano l'amministrazione"

Nel del post del 28 maggio scorso sulla sua pagina facebook, il sindaco denunciava la presenza di un potere tentacolare che blocca, sabota, rallenta e delegittima l'azione amministrativa, pertanto le forze politiche APE Bovino Sindaco, Indipendenza civica, Nuova Umanità chiedono in maniera chiara e precisa quali sono questi poteri tentacolari e quali sono gli episodi in cui tali poteri hanno di fatto ostacolato l'azione amministrativa con indicazione dei nomi tali da poter insieme denunciarli presso le autorità competenti.Nel caso in cui invece tali affermazioni non siano confermate da tale richiesta, allora siamo di fronte ancora una volta ad uno sfogo quantomeno infelice per nascondere la propria incapacità amministrativa, la quale a distanza di otto mesi non ha sortito alcuna rivoluzione gentile.Infatti l'approvazione delle linee programmatiche (DUP) e del bilancio di previsione sono in contrasto tra loro perché non viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda. Ricordiamo al Sindaco che le opere portate a termine sono frutto della programmazione, dei finanziamenti delle amministrazioni precedenti.Si rammenta per esempio che sono stati previsti introiti pari ad € 1.400.000,00 per oneri di urbanizzazione e chiediamo ad oggi, quasi sei mesi di gestione, quanto di quella somma prevista è stata incassata, anche perché la data del 31 luglio si approssima ad arrivare, ed allora ci sarà la prima verifica di quanto è stato previsto e quanto è stato incassato.Infine ricordiamo al Sindaco e alla sua amministrazione che il 31 maggio è scaduto il termine di approvazione del bilancio consuntivo e non è stato ancora convocato il Consiglio comunale quindi oltre alle sanzioni vi è la conseguenza anche dello scioglimento del consiglio comunale, pertanto si rimedia subito magari lasciando stare qualche selfie!