Libertà ieri e oggi. <span>Foto Anna Lops</span>
Libertà ieri e oggi. Foto Anna Lops
Eventi

Tra libertà, storia e diritto: Un dialogo di “Nuova Umanità”

Un’occasione di riflessione sulla libertà, sulle sue radici storiche e sulle sue implicazioni giuridiche

Corato - venerdì 13 febbraio 2026 11.22
In un periodo storico attraversato spesso da censure, diritti negati e ostacoli alla libertà nelle sue diverse forme, ogni incontro diventa momento di riflessione, di confronto, di dibattito e di informazione: è quanto accaduto ieri 12 febbraio presso la sede di "Nuova Umanità" con l'incontro pubblico "Libertà ieri e oggi. Fra storia e diritto".

La serata ha accolto le riflessioni di due autorevoli voci della comunità cittadina: lo scrittore e saggista Vincenzo Catalano e il docente e saggista Giovanni Capurso.

L'incontro è stato presentato da Luigi Procacci, Presidente dell'Associazione "Nuova Umanità", che partendo da due date significative nella storia del nostro Paese, 27 gennaio e 10 febbraio, ha rimarcato il ruolo della libertà nella democrazia. Non solo. Ieri 12 febbraio ricadeva l'anniversario dell'uccisione di Bachelet, dirigente dell'Azione Cattolica ed esponente democristiano, nonché vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, assassinato dalle Brigate Rosse. Ricorrenza opportuna per citare il discorso del figlio Giovanni in difesa della democrazia: «Preghiamo per i nostri governanti: per il nostro presidente Sandro Pertini, per Francesco Cossiga. Preghiamo per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, i carabinieri, gli agenti di custodia, per quanti oggi nelle diverse responsabilità, nella società, nel Parlamento, nelle strade continuano in prima fila la battaglia per la democrazia con coraggio e amore».

I due saggisti presenti hanno esplorato il tema della libertà da differenti angolazioni. Vincenzo Catalano, che da anni si interessa a ricostruzioni storiche della città di Corato, ha raccontato l'azione di molti coratini durante il periodo fascista. Durante uno dei periodi più bui della storia italiana, in cui la libertà rappresentava un ideale distante, più di 400 cittadini di Corato sono stati identificati come sovversivi, a causa delle loro idee "diverse" e di difesa della libertà. Diverse le lettere raccontate da Catalano di coratini al confino, quattro dei quali mandati a Ventotene, proprio per la loro "pericolosità". Chiare e lucide ricostruzioni per chiarire la concretezza della libertà che non è mai scontata, nemmeno dopo secoli di guerre.
4 fotoLibertà ieri e oggi
Libertà ieri e oggiLibertà ieri e oggiLibertà ieri e oggiLibertà ieri e oggi
Il professor Capurso, partendo dall'importanza e dalla difficoltà del mestiere complesso e delicato dello storico, ha articolato un discorso circa la democrazia in continuo affanno, nonostante il sistema liberaldemocratico portato avanti da fine '700, in seguito alle rivoluzioni americana e francese.

Imprescindibile è stato l'appunto fatto circa la libertà di stampa. Secondo i dati di "Reporters sans frontières" la posizione dell'Italia in termini di libertà di stampa è diminuita, scendendo dal 46° al 49° posto. Tanti, troppi i casi in Italia di ostacolo alla libertà di espressione, a causa di querele temerarie o intimidatorie: basti pensare che in Italia vivono sotto scorta circa una trentina di giornalisti e giornaliste.

L'incontro di ieri è stato l'esempio chiaro ed evidente di come il concetto di libertà interessi tutti e come gli ostacoli a questa siano sempre più palpabili. È necessario continuare a parlarne, confrontarsi, discutere affinché democrazia e libertà continuino a correre ed esistere, non solo come parole, ma come valori concreti nella nostra società.
  • Diritto
  • nuova umanità
"Afflitti ma non abbattuti ": a Corato un evento sulla condizione dei cristiani perseguitati
13 febbraio 2026 "Afflitti ma non abbattuti": a Corato un evento sulla condizione dei cristiani perseguitati
Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato
12 febbraio 2026 Gatto bloccato su un pino: salvato dai Vigili del Fuoco di Corato
Altri contenuti a tema
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Politica Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Politica Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Al centro delle contestazioni gli affidamenti diretti di opere pubbliche e di incarichi professionali
Capogruppo consiliare “Nuova Umanità” Corato: "Siamo ancora nell’età dell’oro?" Attualità Capogruppo consiliare “Nuova Umanità” Corato: "Siamo ancora nell’età dell’oro?" La nota stampa a firma di Michele Lotito
Nuova Umanità per la sicurezza a Corato: «Pochi investimenti» Politica Nuova Umanità per la sicurezza a Corato: «Pochi investimenti» Duro attacco del consigliere Lotito dopo l'approvazione del rendiconto di bilancio
Consulte, Lotito: «Opportunità o intralcio per un’amministrazione comunale?» Politica Consulte, Lotito: «Opportunità o intralcio per un’amministrazione comunale?» Interviene il consigliere di "Nuova Umanità"
Una città Si..Cura il tema affrontato al Festival della Legalità Politica Una città Si..Cura il tema affrontato al Festival della Legalità Quarta edizione organizzato da Nuova Umanità
"L'amore? Vorrei che sia come il respiro": presentato a Corato il libro di Alessandro Pellegrini Cultura "L'amore? Vorrei che sia come il respiro": presentato a Corato il libro di Alessandro Pellegrini Tante persone accorse nella sede di Nuova Umanità per assistere all'evento
“L’amore? Voglio che sia come il respiro”, presentato a Corato il libro di Alessandro Pellegrini Cultura “L’amore? Voglio che sia come il respiro”, presentato a Corato il libro di Alessandro Pellegrini L'evento si terrà domani alle 18:30 presso la sede di Nuova Umanità
Controlli della Squadra Volanti a Corato: fermata Mercedes con tre uomini
12 febbraio 2026 Controlli della Squadra Volanti a Corato: fermata Mercedes con tre uomini
Corato Sociale verso la Carta dei Servizi: quattro workshop in programma
12 febbraio 2026 Corato Sociale verso la Carta dei Servizi: quattro workshop in programma
NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata Virtus
12 febbraio 2026 NMC, trasferta impegnativa a Mesagne contro la corazzata Virtus
Incidente sul lavoro a Corato: un operaio ferito a una gamba
12 febbraio 2026 Incidente sul lavoro a Corato: un operaio ferito a una gamba
La comunità di Corato ha celebrato la Madonna di Lourdes
12 febbraio 2026 La comunità di Corato ha celebrato la Madonna di Lourdes
Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
12 febbraio 2026 Strage Andria-Corato 2016, la Procura Generale impugna tre assoluzioni
Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino
12 febbraio 2026 Tra maschere e scatti social, tornano i due concorsi del Carnevale Coratino
Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale
12 febbraio 2026 Il Rotary Corato consegna due defibrillatori portatili alla Polizia Locale
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.