Voto
Voto
Politica

Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026

Appuntamento previsto per giovedì 26 febbraio

Corato - martedì 24 febbraio 2026 14.20
In un quadro politico locale che al momento resta stazionario, con la sola candidatura confermata del sindaco uscente De Benedittis, Nuova Umanità esce allo scoperto: una conferenza stampa indetta per giovedì 26 febbraio alle ore 19.30 presso la sede ubicata in via Carmine n.18 per illustrare posizioni e strategie in merito alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

Non solo. L'incontro offrirà anche l'opportunità di analizzare l'impegno politico del movimento, rappresentato in consiglio da Michele Lotito.

Si fa strada così una nuova alternativa per Corato, soprattutto dopo l'uscita di Nuova Umanità dal tavolo unitario che aveva coinvolto Direzione Corato, Udc, Lega, Fratelli d'Italia, Polis e Vero Centro.

L'invito è esteso anche alla cittadinanza e a quanti credono nel progetto politico di Nuova Umanità.
  • nuova umanità
  • elezioni amministrative
Al via il progetto S.O.G.L.I.A. a Corato: percorsi personalizzati di inclusione e accoglienza
24 febbraio 2026 Al via il progetto S.O.G.L.I.A. a Corato: percorsi personalizzati di inclusione e accoglienza
Coppia di Corato perseguitata da mesi: derubati degli attrezzi agricoli
24 febbraio 2026 Coppia di Corato perseguitata da mesi: derubati degli attrezzi agricoli
Altri contenuti a tema
Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio Elezioni comunali: Corato al voto il 24 e 25 maggio La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno
Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Eventi Un sondaggio per identificare il candidato (o la candidata) per le prossime amministrative 2026 Emerge il bisogno di sicurezza e l’ipotesi di una candidatura femminile
Tra libertà, storia e diritto: Un dialogo di “Nuova Umanità” Eventi Tra libertà, storia e diritto: Un dialogo di “Nuova Umanità” Un’occasione di riflessione sulla libertà, sulle sue radici storiche e sulle sue implicazioni giuridiche
Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Sicurezza a Corato, la lettera aperta delle opposizioni al sindaco De Benedittis Tra le richieste avanzate dalle forze di minoranza una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio
Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Gestione amministrativa, la critica delle opposizioni: «Opacità e spreco di denaro pubblico» Al centro delle contestazioni gli affidamenti diretti di opere pubbliche e di incarichi professionali
Capogruppo consiliare “Nuova Umanità” Corato: "Siamo ancora nell’età dell’oro?" Attualità Capogruppo consiliare “Nuova Umanità” Corato: "Siamo ancora nell’età dell’oro?" La nota stampa a firma di Michele Lotito
Nuova Umanità per la sicurezza a Corato: «Pochi investimenti» Nuova Umanità per la sicurezza a Corato: «Pochi investimenti» Duro attacco del consigliere Lotito dopo l'approvazione del rendiconto di bilancio
Consulte, Lotito: «Opportunità o intralcio per un’amministrazione comunale?» Consulte, Lotito: «Opportunità o intralcio per un’amministrazione comunale?» Interviene il consigliere di "Nuova Umanità"
Carne equina, Nocco: «Fratelli d’Italia si oppone a una norma costruita sul divieto e sull’imposizione»
24 febbraio 2026 Carne equina, Nocco: «Fratelli d’Italia si oppone a una norma costruita sul divieto e sull’imposizione»
Un anno di Community Library: un luogo di crescita e condivisione
24 febbraio 2026 Un anno di Community Library: un luogo di crescita e condivisione
La rinascita del "Diamond " di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
24 febbraio 2026 La rinascita del "Diamond" di Corato: presentato il progetto di riqualificazione - FOTO
L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
24 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato espugna la casa della Junior Matera
Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
24 febbraio 2026 Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro sulle ragioni del No
Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis
24 febbraio 2026 Corato, il centrodestra stringe sul nome di Zona per sfidare De Benedettis
"Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
24 febbraio 2026 "Vince chi dona”: l’Autoemoteca AVIS fa tappa a Torre Palomba
Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
23 febbraio 2026 Una grande Fas Basket Corato espugna Mola di Bari
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.