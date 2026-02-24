Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026

In un quadro politico locale che al momento resta stazionario, con la sola candidatura confermata del sindaco uscente De Benedittis,esce allo scoperto: una conferenza stampa indetta perper illustrare posizioni e strategie in merito alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.Non solo. L'incontro offrirà anche l'opportunità di analizzare l'impegno politico del movimento, rappresentato in consiglio daSi fa strada così una nuova alternativa per Corato, soprattutto dopo l'uscita di Nuova Umanità dal tavolo unitario che aveva coinvolto Direzione Corato, Udc, Lega, Fratelli d'Italia, Polis e Vero Centro.L'invito è esteso anche alla cittadinanza e a quanti credono nel progetto politico di Nuova Umanità.