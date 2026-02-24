Politica
Nuova Umanità, una conferenza stampa verso le elezioni amministrative 2026
Appuntamento previsto per giovedì 26 febbraio
Corato - martedì 24 febbraio 2026 14.20
In un quadro politico locale che al momento resta stazionario, con la sola candidatura confermata del sindaco uscente De Benedittis, Nuova Umanità esce allo scoperto: una conferenza stampa indetta per giovedì 26 febbraio alle ore 19.30 presso la sede ubicata in via Carmine n.18 per illustrare posizioni e strategie in merito alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
Non solo. L'incontro offrirà anche l'opportunità di analizzare l'impegno politico del movimento, rappresentato in consiglio da Michele Lotito.
Si fa strada così una nuova alternativa per Corato, soprattutto dopo l'uscita di Nuova Umanità dal tavolo unitario che aveva coinvolto Direzione Corato, Udc, Lega, Fratelli d'Italia, Polis e Vero Centro.
L'invito è esteso anche alla cittadinanza e a quanti credono nel progetto politico di Nuova Umanità.
Non solo. L'incontro offrirà anche l'opportunità di analizzare l'impegno politico del movimento, rappresentato in consiglio da Michele Lotito.
Si fa strada così una nuova alternativa per Corato, soprattutto dopo l'uscita di Nuova Umanità dal tavolo unitario che aveva coinvolto Direzione Corato, Udc, Lega, Fratelli d'Italia, Polis e Vero Centro.
L'invito è esteso anche alla cittadinanza e a quanti credono nel progetto politico di Nuova Umanità.