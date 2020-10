Immagina il Volontariato, il CSV San Nicola chiama a raccolta i giovani creativi

Un corso gratuito di illustrazione per i ragazzi e una mostra per promuovere il Terzo settore

C'è tempoper iscriversi a, un percorso pensato dal CSV San Nicola per avvicinare iai principi della solidarietà e della gratuità e offrire loro l'occasione diLe illustrazioni saranno presentate al Meeting del Volontariato di dicembre e diverranno unatra i più giovani e gli amanti dell'arte creativa.Il fumetto, le illustrazioni sono una forma di comunicazione originale, un mezzo di divulgazione che adopera l'immagine per interpretare la realtà. Uno strumento e un'opera allo stesso tempo che si rivelano oltremodo efficaci nell'intento di raggiungere e sollecitare l'interesse dei giovani e delle menti più creative.Ed è proprio attraverso la loro stessa creatività chetra giovani, volontari e insegnanti, promuovere la solidarietà, sensibilizzare alle tematiche sociali e educare al dono.Immagina il Volontariato è riservato agli studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e con particolare attitudine al disegno, delle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Bari e dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani.Per maggiori informazioni contatta il CSV San Nicola al numero 080 56 40 817 o via mail a promozione@csvbari.com