Imposta IMU, prorogato il versamento dell'acconto 2020

Con Deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale n. 40/C dell'11/06/2020, è stato prorogato al 16 settembre 2020 il termine di pagamento dell'acconto IMU per l'anno 2020, tranne che per gli immobili di categoria D, con codice tributo 3925, il cui gettito è riservato allo Stato.Per il versamento dell'imposta dovuta per l'acconto 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 della Legge di Bilancio 2020, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.Il versamento deve essere effettuato o con modello F24 o con apposito bollettino di c.c. postale n. 1008857615, utilizzando i codici tributo di seguito riportati (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29/05/2020):Codice catastale comune di Corato : C9833912 IMU – Abitazioni principali e relative pertinenze – COMUNE3913 IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE3916 IMU – Aree fabbricabili – COMUNE3918 IMU – Altri fabbricati – COMUNE3925 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – STATO3930 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE3939 IMU – Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNEPer gli Enti Pubblici il versamento deve essere effettuato con il modello F24EP, indicando i codici tributo di seguito indicati (Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):350E IMU - Fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE353E IMU – Aree fabbricabili - COMUNE355E IMU – Altri fabbricati – COMUNE359E IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – STATO360E IMU - Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE