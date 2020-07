Tari 2020, cinque le rate. Previste agevolazioni per emergenza post Covid

prima rata 31 luglio 2020

Il Comune di Corato ha individuato numero e scadenze delle rate per il versamento della Tari 2020.Con deliberazione del Commissario Straordinario dr. Paola Maria Bianca Schettini, riunitasi lo scorso 7 luglio con il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno per esaminare ed assumere le proprie determinazioni, si stabilisce che il versamento della Tari sarà sia effettuato in 5 rate.Le prime tre rate saranno dovute a titolo di acconto, nella misura pari al 75% della tassa dovuta per l'anno 2019, con le seguenti scadenze:La quarta e quinta rata saranno determinate a conguaglio sulla base delle tariffe Tari approvate per l'anno 2020.È prevista la possibilità di versare le rate di acconto in un'unica soluzione entro il 31 luglio, data di scadenza della prima rata.Il Comune di Corato intende istituire e finanziare apposite agevolazioni per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche considerato che, a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrate gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale.Tali agevolazioni saranno stabilite in sede di deliberazione delle tariffe TARI 2020, nei limiti delle risorse finanziare che saranno rese disponibili nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, non ancora approvato, in coerenza con quanto suggerito dall'Ifel e dalle deliberazioni ARERA n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 e n. 238/2020/R/RIF del 23 giugno 2020.Eventuali agevolazioni da stabilire in sede di deliberazione delle tariffe Tari 2020, quindi, saranno applicate sulla quarta e quinta rata a conguaglio.