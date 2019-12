In campo per aiutare la piccola Chiara

Ha fatto breccia nei cuori di tutti il caso di Chiara Mazzilli. Una bambina con problemi di salute che sta attraversando un percorso di cure molto articolato.Per lei il mondo sportivo, il mondo delle associazioni e anche semplici cittadini si sono mobilitati. Domenica 8 dicembre si è svolto un torneo di calcio a 7, negli impianti del Centro Sportivo San Gerardo, che ha visto scendere i campo le rappresentanze di Juventus Corato, Milan Corato, Inter Corato e il Corato. Un appuntamento che ha coniugato lo sport alla beneficenza.Questa raccolta di oblazioni ha riscosso un grande successo, a testimonianza della grande sensibilità dei nostri concittadini.Si rivela uno strumento utile in ogni fase delle cure, anche ai suoi esordi. Sia per raccogliere il denaro necessario, sia per entrare in contatto con persone che potrebbero dare supporto o un consiglio da esperti.La grande generosità dei coratini consentirà ai genitori di Chiara di pagare le cure necessarie affinché la bambina possa continuare il suo percorso di cura.L'evento, organizzato dal Club JZ4 club nerazzurro e dall'Agenzia Duecentomila si è rivelato non solo un incontro di calcio tra i tifosi delle squadre rivali, ma soprattutto un grande gesto di solidarietà.La manifestazione è stata possibile grazie all'associazione ANIEP Sez. provinciale Bari Corato nella persona di Fabrizio Strippoli, sempre vicina e con pieno sostegno; al Sig. Nico Como (centro sportivo San Gerardo) sempre disponibili e ospitale, allo studio fotografico Momenti di Mario Strippoli che ha permesso di immortalare con alcune foto i momenti salienti del torneo e al club di Inter, Milan, Juve e Corato per la loro partecipazione.«Allo stesso tempo però ci teniamo a ringraziare anche tutti per la partecipazione travolgente. Visto il successo strepitoso della prima edizione, è con piacere che vi diamo appuntamento al prossimo anno per vivere insieme la seconda edizione. Grazie di Cuore» spiegano gli organizzatori.