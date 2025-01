Inaugurazione della Biblioteca  all’I.C. “Tattoli - De Gasperi”

Ieri pomeriggio ,presso la scuola secondaria di primo grado De Gasperi dell'Istituto Comprensivo "Tattoli – De Gasperi", si è svolta la cerimonia d'inaugurazione della biblioteca scolastica. Frutto di un lungo lavoro di progettazione e realizzata grazie alla linea d'investimento del PNRR 4.0, la biblioteca scolastica sicuramente costituisce una nuova gemma dell'istituto che da sempre si connota per l'alta e variegata progettualità, nonché per la ricca offerta formativa.E' sicuramente per la scuola un nuovo traguardo, ma anche un punto di partenza per un mondo nuovo, d'altronde "Un bambino che legge è un adulto pensante".Così si è espressa la Dirigente, prof.ssa Maria Rosaria De Simone, dopo aver tagliato il nastro d'inaugurazione alla presenza del Sindaco, prof. Corrado De Benedittis, del parroco della Chiesa Sacra Famiglia Don Fabrizio e di tutta la comunità scolastica: alunni, famiglie, docenti e personale ATA.Sentite e di buon augurio per le giovani generazioni le parole del Sindaco "Oggi più che mai le biblioteche scolastiche hanno un ruolo fondamentale in un'epoca in cui si legge poco e prevale l'immagine".