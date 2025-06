Inaugurazione della nuova sede di UNCANTIEREINCOMUNE

Uno spazio aperto e dinamico pensato per accogliere idee in via Andrea Doria, 107

UNCANTIEREINCOMUNE inaugura la sua nuova sede e invita tutte le realtà del territorio, le cittadine e i cittadini a partecipare a un momento di incontro, condivisione e rilancio dell'impegno collettivo per una comunità più giusta, coesa e consapevole.Uno spazio aperto e dinamico, pensato per accogliere idee, promuovere il confronto e rafforzare la partecipazione democratica, sarà il cuore pulsante di un percorso che continua nel segno dell'inclusione, dell'ascolto e della costruzione dal basso del bene comune.Questa inaugurazione rappresenta non solo l'apertura di un luogo fisico, ma anche l'avvio di una nuova fase del progetto civico condiviso: un'occasione per ritrovarsi, confrontarsi e rilanciare insieme una visione di buona amministrazione, diritti e cura collettiva del territorio.L'invito è aperto a tutte e tutti.