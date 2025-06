Incidente stradale in via Zanella: scooter rubato si scontra con auto, feriti tre minorenni

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Zanella. Un ciclomotore, con a bordo tre ragazzini, tutti minorenni, si è violentemente scontrato con un'automobile.Nell'impatto, il conducente dello scooter ha riportato ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Andria. Gli altri due giovanissimi passeggeri del ciclomotore sono stati medicati sul posto, mentre il conducente dell'auto è rimasto illeso.Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, seguiti successivamente dalla Polizia Locale e dai sanitari del 118.Dai primi rilievi è emerso che il ciclomotore, privo di targa, era stato rubato.I tre minorenni sono stati identificati; gli inquirenti stanno proseguendo le indagini per chiarire dinamica e responsabilità del sinistro.