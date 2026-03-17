Incidente sulla A14: tamponata un'ambulanza della Misericordia di Corato
Incidente sulla A14: tamponata un'ambulanza della Misericordia di Corato
Cronaca

Incidente sulla A14: tamponata un'ambulanza della Misericordia di Corato

«Ora la massima priorità è la salute di tutti i coinvolti nell’incidente»

Corato - martedì 17 marzo 2026 15.18
«Ora la massima priorità è la salute di tutti i coinvolti nell'incidente poi ci sarà tempo e modo per sistemare le questioni materiali. Appena appresa la notizia ho immediatamente contattato il Governatore della Misericordia di Corato per esprimere la nostra massima vicinanza e naturalmente tutto l'aiuto che potremo offrire. Ma la priorità ora è che tutti stiano bene». Sono le parole del Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia dopo l'incidente che questa mattina ha parzialmente distrutto un'ambulanza della Confraternita di Misericordia di Corato in transito sull'Autostrada A14 nei pressi del casello di Trani.

Il mezzo di soccorso è stato tamponato da un tir per cause che saranno accertate dalle autorità competenti. «A bordo c'erano diversi volontari a cui va il nostro più grande abbraccio così come a tutte le consorelle ed i confratelli di Corato – ha detto Gianfranco Gilardi – monitoreremo la situazione per dare tutto il supporto necessario».
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