Nuovo incidente sulla Bisceglie-Corato: scontro tra auto e furgone

L’impatto è avvenuto a pochi metri di distanza dal sinistro mortale di mercoledì pomeriggio

Corato - giovedì 26 febbraio 2026 14.50
Un nuovo incidente stradale si è verificato in via Sant'Andrea sulla strada provinciale 85 che collega la città di Bisceglie e Corato, a pochi metri di distanza dal sinistro mortale in cui ha perso la vita la 67enne Donata Cioce.

L'impatto è avvenuto ha coinvolto un furgoncino e Renault Scenic. Al momento non si hanno notizie ufficiali circa la presenza di eventuali feriti né sulle loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale di Bisceglie per i rilievi del caso.
