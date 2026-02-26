Nuovo incidente sulla Bisceglie-Corato: scontro tra auto e furgone

Un nuovo incidente stradale si è verificato in via Sant'Andrea sulla strada provinciale 85 che collega la città di Bisceglie e Corato, a pochi metri di distanza dal sinistro mortale in cui ha perso la vita la 67enne Donata Cioce.L'impatto è avvenuto ha coinvolto un furgoncino e Renault Scenic. Al momento non si hanno notizie ufficiali circa la presenza di eventuali feriti né sulle loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale di Bisceglie per i rilievi del caso.