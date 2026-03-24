Bandiera della pace
Bandiera della pace
Religione

Incontri di Pace a Corato la Via Crucis cittadina

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:00, con partenza da Piazza Indipendenza

Corato - martedì 24 marzo 2026 6.20 Comunicato Stampa
Un forte messaggio di fede, riflessione e impegno sociale attraverserà le strade della città con "Incontri di Pace", la Via Crucis cittadina organizzata dalla Pastorale Giovanile di Corato.
L'appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:00, con partenza da Piazza Indipendenza a Corato.
L'iniziativa si propone come un momento di preghiera condivisa e di testimonianza, capace di coinvolgere tutta la comunità, in particolare i giovani e i giovanissimi.

A presiedere la preghiera itinerante della Via Crucis, sarà Mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente nazionale di Pax Christi, da sempre impegnato nella promozione della pace, del dialogo e della giustizia sociale.

L'evento sarà arricchito dalla testimonianza e animazione della Comunità Nuovi Orizzonti, associazione internazionale attiva nel contrasto al disagio sociale attraverso azioni concrete di solidarietà, con particolare attenzione ai giovani e ai ragazzi in difficoltà.

"Incontri di Pace" non sarà solo un momento liturgico, ma anche un'occasione per riflettere sui temi della pace, della fraternità e dell'attenzione verso i più fragili, in un tempo segnato da tensioni e sfide sociali.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo significativo momento di condivisione spirituale e comunitaria.

Per informazioni:
Pastorale Giovanile di Corato
I Referenti:
don Leonardo Gaudioso
Vitantonio Cascarano
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • pace
Un lusinghiero quarto posto per l' Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
24 marzo 2026 Un lusinghiero quarto posto per l' Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Corato. Vince il NO
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Corato. Vince il NO
Altri contenuti a tema
Corato in marcia per la Pace  Attualità Corato in marcia per la Pace  Il Liceo Artistico "Stupor Mundi" capofila nell'educazione alla cultura del dialogo e della giustizia
Un fiume di giovani per la Palestina Scuola e Lavoro Un fiume di giovani per la Palestina A Bari gli studenti del Liceo artistico “Federico II” protagonisti di una lezione di solidarietà e cittadinanza attiva
Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo Attualità Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo Un fronte civile e territoriale contro la guerra, il genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina
A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica Associazioni A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica Il 22 agosto la comunità invocherà la pace in Terra Santa e in ogni contesto di conflitto
Corato si conferma "Città della Pace": due delibere per il disarmo nucleare e il riconoscimento dello Stato di Palestina Vita di Città Corato si conferma "Città della Pace": due delibere per il disarmo nucleare e il riconoscimento dello Stato di Palestina Approvati all’unanimità due atti simbolici e concreti
A Corato una marcia silenziosa per la pace in Palestina Attualità A Corato una marcia silenziosa per la pace in Palestina Un grido unanime da bambini e adulti contro l'orrore della guerra per risvegliare le coscienze e chiedere la fine delle violenze
Corato espone la bandiera della pace in sala consiliare Politica Corato espone la bandiera della pace in sala consiliare L'amministrazione comunale invita a una mobilitazione collettiva contro il genocidio palestinese
"ReArm Europe": a Corato un incontro pubblico per capire le implicazioni del riarmo Associazioni "ReArm Europe": a Corato un incontro pubblico per capire le implicazioni del riarmo ll 2 maggio esperti e rappresentanti politici si confronteranno sulle prospettive del piano europeo e sul ruolo dell'Italia
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Corato
Giornate FAI di primavera: oltre 900 visitatori al Liceo Oriani di Corato
23 marzo 2026 Giornate FAI di primavera: oltre 900 visitatori al Liceo Oriani di Corato
A Corato la presentazione del Team Corse A.S.D All Bike Corgom - A.S.D Puglia Challenge
23 marzo 2026 A Corato la presentazione del Team Corse A.S.D All Bike Corgom - A.S.D Puglia Challenge
Risorgimento Socialista Corato sostiene la candidatura di Nica Testino
23 marzo 2026 Risorgimento Socialista Corato sostiene la candidatura di Nica Testino
Corato, vittoria pesantissima contro il San Marco: al ‘Comunale’ termina 2-1
23 marzo 2026 Corato, vittoria pesantissima contro il San Marco: al ‘Comunale’ termina 2-1
Cuor di Bersagliere dona un defibrillatore al Comune di Corato
23 marzo 2026 Cuor di Bersagliere dona un defibrillatore al Comune di Corato
"Scelte, passioni e futuro: all’I.P.L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”
23 marzo 2026 "Scelte, passioni e futuro: all’I.P.L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”
Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi porta una mostra alla Settimana dell’educazione civica andriese 
23 marzo 2026 Il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi porta una mostra alla Settimana dell’educazione civica andriese 
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.