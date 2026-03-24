Incontri di Pace a Corato la Via Crucis cittadina

Un forte messaggio di fede, riflessione e impegno sociale attraverserà le strade della città con "Incontri di Pace", la Via Crucis cittadina organizzata dalla Pastorale Giovanile di Corato.L'appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:00, con partenza da Piazza Indipendenza a Corato.L'iniziativa si propone come un momento di preghiera condivisa e di testimonianza, capace di coinvolgere tutta la comunità, in particolare i giovani e i giovanissimi.A presiedere la preghiera itinerante della Via Crucis, sarà Mons. Giovanni Ricchiuti, arcivescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e presidente nazionale di Pax Christi, da sempre impegnato nella promozione della pace, del dialogo e della giustizia sociale.L'evento sarà arricchito dalla testimonianza e animazione della Comunità Nuovi Orizzonti, associazione internazionale attiva nel contrasto al disagio sociale attraverso azioni concrete di solidarietà, con particolare attenzione ai giovani e ai ragazzi in difficoltà."Incontri di Pace" non sarà solo un momento liturgico, ma anche un'occasione per riflettere sui temi della pace, della fraternità e dell'attenzione verso i più fragili, in un tempo segnato da tensioni e sfide sociali.La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a questo significativo momento di condivisione spirituale e comunitaria.Per informazioni:Pastorale Giovanile di CoratoI Referenti:don Leonardo GaudiosoVitantonio Cascarano