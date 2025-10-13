marcia della pace
marcia della pace
Attualità

Corato in Marcia per la Pace 

Il Liceo Artistico "Stupor Mundi" capofila nell'educazione alla cultura del dialogo e della giustizia

Corato - lunedì 13 ottobre 2025 6.55
Tre pullman di giovani sono partiti da Corato, in una mattinata carica di significato e speranza, diretti alla storica Marcia della Pace Perugia–Assisi.
L'iniziativa, promossa e fortemente voluta dal Comune di Corato, rappresenta il culmine di un percorso educativo che ha visto le nuove generazioni protagoniste attive nella riscoperta e costruzione di una vera cultura della pace.
La partecipazione alla marcia non è stata un gesto estemporaneo, ma il risultato di cinque incontri di formazione dedicati all'educazione alla cultura della pace.

Questi momenti hanno rappresentato un'opportunità cruciale per i giovani di Corato per confrontarsi su un concetto di pace ben più profondo della semplice assenza di conflitto.
La visione promossa è quella di una Pace viva: non un trattato imposto o una tregua effimera, ma quella che scaturisce dal riconoscimento dell'altro, dal dialogo aperto, dal rispetto reciproco e dalla ricerca instancabile della verità comune che è la giustizia.
Una Pace che, per sua natura, rende la guerra non solo inaccettabile, ma persino impensabile.

Tra le realtà giovanili e le istituzioni scolastiche che hanno risposto con maggiore entusiasmo e partecipazione, spicca il Liceo Artistico "Stupor Mundi" di Corato.
La presenza significativa dei suoi studenti e docenti e il dirigente scolastico Prof. Gallo alla Marcia testimonia l'impegno della scuola non solo nell'eccellenza artistica, ma anche nella formazione etica e civica dei suoi allievi.
La scelta di partecipare attivamente al percorso formativo e alla marcia stessa sottolinea come l'arte e l'espressione creativa siano veicoli potenti per promuovere valori di solidarietà e inclusione.

L'iniziativa del Comune di Corato lancia un messaggio chiaro e potente: la Pace non si firma sui tavoli diplomatici, ma si costruisce giorno dopo giorno attraverso gesti concreti, la creazione di relazioni giuste e, soprattutto, attraverso sguardi che sappiano vedere nell'altro un volto e non un nemico.
Educare le nuove generazioni non al potere della forza, ma alla forza della Pace, è l'investimento più lungimirante per un futuro radicato nella coscienza e nella dignità di ogni persona. Corato ha scelto di essere in prima linea in questa educazione fondamentale.
  • Liceo Artistico
  • pace
  • Comitato per la Pace
Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella
13 ottobre 2025 Corato accoglie la Fiaccolata della Pace da Montoro un giorno di fraternità nel nome di San Gerardo Maiella
L'aiuola dimenticata di via Dante un pugno nell'occhio nel cuore di Corato
12 ottobre 2025 L'aiuola dimenticata di via Dante un pugno nell'occhio nel cuore di Corato
Altri contenuti a tema
Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Scuola e Lavoro Studenti dell'I.I.S.S. “Federico II Stupor Mundi” in Ungheria per l'Erasmus+ Settimana di immersione su democrazia, attivismo e diritti civili a Budapest con focus su questioni sociali e rifugiati
L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 Scuola e Lavoro L’arte che forma: il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025 Creatività, dialogo e consapevolezza: studenti e docenti in scena con “La tavola dell’arte in FormAzione”
Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Scuola e Lavoro Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Coordinati dal prof. Colangelo, gli studenti hanno partecipato all’incontro “Difetti visivi e grandi artisti”
Un fiume di giovani per la Palestina Scuola e Lavoro Un fiume di giovani per la Palestina A Bari gli studenti del Liceo artistico “Federico II” protagonisti di una lezione di solidarietà e cittadinanza attiva
Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo Nasce il Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo Un fronte civile e territoriale contro la guerra, il genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina
Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!” Vita di Città Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!” Nonostante la pioggia, il concerto finale ha celebrato la musica e il talento del M° Benedetto Grillo
A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica Associazioni A Corato la "Veglia per la Pace": in chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica Il 22 agosto la comunità invocherà la pace in Terra Santa e in ogni contesto di conflitto
Corato si conferma "Città della Pace": due delibere per il disarmo nucleare e il riconoscimento dello Stato di Palestina Vita di Città Corato si conferma "Città della Pace": due delibere per il disarmo nucleare e il riconoscimento dello Stato di Palestina Approvati all’unanimità due atti simbolici e concreti
Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica
12 ottobre 2025 Puliamo il Mondo 2025: Insieme per una spiaggia più pulita e consapevole in chiave didattica
Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
12 ottobre 2025 Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
Carabinieri Nas Bari: controlli sulla ristorazione ospedaliera accertate irregolarità nella fornitura dei pasti da parte della ditta appaltatrice
11 ottobre 2025 Carabinieri Nas Bari: controlli sulla ristorazione ospedaliera accertate irregolarità nella fornitura dei pasti da parte della ditta appaltatrice
Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti
11 ottobre 2025 Don Uva-Corato, neroverdi a caccia della seconda vittoria consecutiva: parola ai protagonisti
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
11 ottobre 2025 Grano duro, protesta CIA Puglia: «Voto contrario nelle quotazioni, pratiche sleali»
Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
11 ottobre 2025 Adriatica Industriale Virtus Corato, la prima gara stagionale è ad Altamura
Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre
11 ottobre 2025 Biblioteca comunale M.R. Imbriani, gli orari di ottobre
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.