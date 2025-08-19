Bandiera della pace
Bandiera della pace
Veglia per la Pace in Chiesa Matrice un atto di preghiera e riflessione ecumenica

Il 22 Agosto, la comunità si unisce per invocare la pace in Terra Santa e in ogni contesto di conflitto, proseguendo un cammino di preghiera mensile avviato nel 2023

Corato - martedì 19 agosto 2025 7.02 Comunicato Stampa
Il 22 Agosto alle ore 20.00 presso la Chiesa Matrice, nell'ambito del programma religioso dei festeggiamenti del Santo Patrono, si svolgerà la Veglia per la Pace invitando tutti i cristiani a riflettere e pregare, non solo per quanto accade in Terra Santa, luoghi visitati dal Vescovo Cataldo prima di giungere in Italia, ma anche per ogni contesto bellico per cui Papa Francesco parlava di "terza guerra mondiale a pezzi".
Sono quasi tre anni che la veglia si svolge regolarmente ogni mese. In seguito ad un evento organizzato dal Movimento Pax Christi il 24 Febbraio del 2023, in occasione del primo anno di guerra in Ucraina, un gruppo di associazioni e movimenti, vollero continuare da Maggio 2023 a svolgere la Veglia per la Pace: Comunità di Sant'Egidio, Azione Cattolica, Comitato per la Pace, Circolo Laudato Si', Associazione Vivere In, Movimento dei Focolari, Ufficio Diocesano per il Lavoro e i Problemi Sociali, Associazione "Luisa Piccarreta", Rinnovamento dello Spirito, Caritas Cittadina; con l'adesione della Chiesa Valdese.
Da Ottobre del 2024, l'appuntamento mensile della veglia è portato avanti soprattutto da un gruppo di persone animate dal comune intento di proseguire un cammino di preghiera comunitario ed ecumenico sulla Pace.
Si è mantenuto il giorno 24 come atto simbolico ricordando il conflitto in Ucraina, più vicino geograficamente e cuore dell'Europa.
La veglia è anche un momento di riflessione su quanto accade nei territori di guerra presenti in tutto il mondo.
