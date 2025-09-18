Pace
Nasce il coordinamento nord barese per la pace e il disarmo

Un fronte civile e territoriale contro la guerra, il genocidio a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestin

Corato - giovedì 18 settembre 2025 11.38
La rete di associazioni e di organizzazioni sindacali, culturali e politiche che in questi mesi ha promosso e organizzato manifestazioni ed eventi contro la guerra e il riarmo e contro il genocidio nei confronti del popolo palestinese, si è costituita in forma di struttura organizzata dando vita ad un coordinamento permanente per la pace esteso a tutto il territorio provinciale della Bat e del Nord Barese.
Obiettivo dell'organizzazione, aperta alle ulteriori adesioni di soggetti, sia collettivi che singoli, è di continuare a sensibilizzare e informare la società civile e nello stesso tempo esercitare pressione politica sulle istituzioni perché attivino azioni concrete per fermare ogni forma di ostilità militare nel mondo e, nell'imminenza dell'emergenza umanitaria in corso in Palestina, per far cessare quanto prima il genocidio portato avanti dal governo di Israele.
L' iniziativa più prossima che il coordinamento intende promuovere è la partecipazione alla manifestazione promossa dalla CGIL a Barletta venerdì 19 alle 18 ai giardini De Nittis per lo Stop al genocidio di Gaza e a sostegno della missione umanitaria della Global Sumud Flottilla che, con oltre 50 imbarcazioni e partecipanti provenienti da 44 paesi, è salpata a fine agosto con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza e rifornire di viveri e medicinali la popolazione palestinese stremata dalla carestia che Israele sta utilizzando come strumento di guerra; poi il sostegno alla campagna BDS (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) contro l'occupazione e l'apartheid israeliane, attraverso l'informazione diffusa sul territorio ed incontri con il mondo delle imprese e delle organizzazioni economiche e del commercio per ottenere l'adesione e il sostegno concreto alla campagna; infine il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole per la promozione della cultura della pace.
Il neonato Coordinamento Nord Barese per la pace e il disarmo aderisce alla più ampia Rete Regionale per la pace.
Cogliamo l'occasione per rivolgere un appello alle organizzazioni associative, politiche e sindacali, e alla società civile più sensibile, ad aderire al coordinamento e a partecipare all'impegno per la promozione della pace, la cessazione del genocidio in atto a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina
Il riferimento per il coordinamento cittadino è il prof.Eliseo Tambone
