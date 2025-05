Corato espone la bandiera della Pace in Sala Consigliare: il Consiglio comunale approva all’unanimità

Powered by

Il Consiglio Comunale di Corato ha votato all'unanimità la proposta del Consigliere Eliseo Tambone di esporre nell'Aula Consiliare la bandiera della Pace.Con tale gesto, fortemente evocativo, l'Assise consiliare ha voluto richiamare all'urgenza di una forte iniziativa di Pace, negli attuali scenari di guerra, insieme a una mobilitazione sia popolare, che degli Enti Locali.Particolare indignazione suscita il genocidio in corso nei Territori Palestinesi.É urgente che la comunità internazionale faccia sentire la sua voce ed è altrettanto necessario che le Istituzioni mettano in essere tutte le forme di supporto perché organi sovranazionali, come l'ONU, tornino a svolgere la loro funzione di garanzia del diritto internazionale, di intermediazione, tutela della pace e difesa dei diritti umani.