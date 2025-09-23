Manifestazione per Gaza
Un fiume di giovani per la Palestina

A Bari, studenti del Liceo artistico “Federico II” trasformano in azione: una lezione di solidarietà e cittadinanza attiva

Corato - martedì 23 settembre 2025 6.26
Un corteo pacifico ma potente ha attraversato le strade del centro di Bari, portando con sé voci, colori e speranze.
Tra i protagonisti: alcuni studenti del Liceo artistico "Federico II, Stupor mundi" di Corato, accompagnati dai docenti Mariella Capobianco ed Eliseo Tambone, e dal sindaco Corrado De Benedittis, in rappresentanza della città.

La manifestazione, organizzata in solidarietà con il popolo palestinese, ha visto una partecipazione straordinaria di giovani, un vero e proprio "fiume umano" che ha invaso le vie cittadine con cartelli, slogan e canti.
Un gesto di denuncia contro le violenze subite dalla popolazione palestinese, definite dai partecipanti come "di tipo genocidario", e un appello forte contro il silenzio delle istituzioni democratiche.

"Questa non è solo una protesta, è una lezione di cittadinanza attiva", ha dichiarato la professoressa Capobianco. "I nostri studenti stanno imparando che la democrazia si esercita anche fuori dalle aule, con la voce e con il corpo."

Il corteo ha rappresentato un momento di riflessione collettiva, in cui l'educazione civica si è trasformata in azione concreta. I ragazzi hanno dimostrato una profonda consapevolezza dei diritti umani, rivendicando il valore universale della dignità e della giustizia.

Il sindaco De Benedittis ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni:
"Questi giovani ci ricordano che la politica non è solo istituzione, ma anche partecipazione. E che la pace si costruisce con gesti come questo."

La manifestazione si è conclusa con un momento di silenzio collettivo, seguito da un applauso liberatorio. Un gesto simbolico per rompere il silenzio che, secondo molti, avvolge la tragedia palestinese.
  • pace
  • Comitato per la Pace
A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
23 settembre 2025 A Corato lo spegnimento notturno degli ATM Postamat
Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
23 settembre 2025 Madonna di Coromoto a Corato, una preghiera collettiva per la pace nel mondo
