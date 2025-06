Incontri sul Mediterraneo un successo di cultura e impegno ambientale a Corato

Si è concluso ieri a Corato, presso l'auditorium dell'IISS "Federico II Stupor Mundi", il "Liceo Artistico, Special Day", evento centrale della manifestazione "Incontri sul Mediterraneo".La giornata ha celebrato l'arte, la cultura e l'impegno per la tutela dell'ambiente mediterraneo, richiamando numerose autorità, esperti e associazioni. Il culmine è stato la suggestiva consegna della Bandiera del Mediterraneo ai sindaci di Margherita di Savoia e Ruvo di Puglia.La mattinata ha preso il via alle ore 10:00 con i saluti istituzionali del dirigente scolastico Savino Gallo, della presidente dell'associazione "Progetto Mediterranea ETS" Francesca PiroUn momento di apertura che ha sottolineato l'importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni per la valorizzazione del territorio.Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:30, i partecipanti hanno avuto la possibilità di ammirare la mostra collettiva "Le declinazioni d'ambiente", un'esposizione che ha esplorato le diverse sfaccettature del paesaggio mediterraneo attraverso l'arte.A seguire, una performance musicale ha allietato il pubblico prima degli ulteriori saluti istituzionali e di un emozionante collegamento in diretta dalla Grecia con l'equipaggio di Mediterranea, a testimonianza del respiro internazionale dell'evento.Tra gli interventi più significativi, si è discusso di fotografia naturalistica nello scenario suggestivo delle saline, dell'affascinante avifauna della Murgia, dei paesaggi archeologici della Puglia e dei luoghi legati al celebre trattato sulla falconeria di Federico II.Un programma diversificato che ha evidenziato la ricchezza del patrimonio naturale e culturale pugliesealla presenza dei sindaci, assessori e rappresentanti dell'Autorita' portualeLa giornata è giunta al suo culmine con il concerto "Mare Nostrum, 5^ ed." dell'orchestra giovanile "La Stravaganza". Le melodie d'ambiente e le composizioni di Debussy hanno creato un'atmosfera unica, preludio al momento più atteso: la consegna ufficiale della Bandiera del Mediterraneo.I sindaci di Margherita di Savoia e Ruvo di Puglia hanno ricevuto questo simbolo di impegno per la valorizzazione e la tutela degli ambienti mediterranei, riconoscendo il ruolo fondamentale delle loro comunità nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.L'evento, sostenuto da numerosi patrocini morali e con il coinvolgimento di diversi partner e associazioni, ha dimostrato che solo facendo rete il nostro territorio può diventare una fucina di cittadinanza attiva, capace di promuovere la bellezza e la salvaguardia del mare che ci unisce.