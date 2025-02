Incontro con i commercianti, artigiani e professionisti per la presentazione di CoratoHub

A 10 giorni dal lancio di CoratoHub, la HubsNetwork, società proprietaria dei portali, incontrerà commercianti, artigiani e professionisti della città per presentare la piattaforma e tutte le sue potenzialità. L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di attività locali, per fare di CoratoHub un vero e proprio punto di riferimento per il commercio online a Corato."CoratoHub è una piattaforma di e-commerce che sta per essere lanciata nella città di Corato. Si tratta di un'iniziativa che si propone come una soluzione efficace per connettere domanda e offerta, ampliando il raggio d'azione delle imprese locali e offrendo ai cittadini un'esperienza di acquisto comoda e completa.La piattaforma si avvale della tecnologia hubCode, un codice QR innovativo che permette di prenotare il prodotto online, finalizzando comodamente l'acquisto in negozio. In questo modo si coniugano la velocità e il confronto dei grandi nomi dell'e-commerce con il legame e il sostegno ai negozi fisici, che spesso offrono materiali, prodotti e servizi di altissima qualità, ma sconosciuti alla stessa cittadinanza. Di prossima implementazione anche la possibilità di effettuare prenotazioni online per strutture ricettive, attività di benessere e cosmesi, e ristorazione.CoratoHub rappresenta un'opportunità unica per le attività locali di raggiungere un pubblico più ampio, stimolare le vendite e aumentare la propria visibilità. Allo stesso tempo, i cittadini possono contare su un portale completo e aggiornato, dove trovare facilmente ciò che cercano, confrontare prezzi e offerte, e acquistare in modo sicuro e conveniente.CoratoHub si pone come obiettivo di diventare il punto di riferimento per il commercio online a Corato, un vero e proprio marketplace digitale dove le attività locali possono crescere e prosperare, e i cittadini possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Un progetto ambizioso, che mira a trasformare Corato in una città sempre più moderna e connessa.Gi incontri si terranno pressoil GHENOS RISTO PUBViale Ettore Fieramosca , 27Nei giorni23 febbraio ore 18:3025 febbraio ore 17:0025 febbraio ore 17:00Le regole del mercato sono cambiate, cambia anche tu, FATTI TROVARE!!Registrati e partecipa anche tu compilando il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftn4Tv-0PyYPgwIdxW5oV3IXZulkaYPF9NKxKvpZiGZ270jA/viewform