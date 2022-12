Incontro diocesano in vista della Giornata della comunità del Seminario

Domenica 4 dicembre, a Barletta, nell'anfiteatro del Castello, alle ore 11:30, si terrà un incontro organizzato dalla Comunità del Seminario. L'appuntamento è aperto alle comunità parrocchiali dell'Arcdiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, accompagnate dai propri presbiteri, in cui si vivrà l'esperienza dell'annuncio vocazionale in vista della Giornata della comunità del Seminario, che sarà celebrata l'8 dicembre 2022.All'incontro concorreranno operatori pastorali, fedeli, clero e persone di vita consacrata proveniente dai sette centri che compongono la Diocesi, come anche tutti coloro che desiderano cercare un senso alla propria vita. Perché il buon seme della vocazione, non mente.