"Indovina chi viene a (s)cena" fa tappa anche a Corato

Il 23 gennaio il progetto "Indovina chi viene a (s)cena", il nuovo format culturale online del Teatro Pubblico Pugliese e dei Comuni soci, che unisce artisti e pubblico in questo momento di sospensione dello spettacolo dal vivo, fa tappa al Teatro Comunale di Corato.Gli spettatori sono invitati "d'onore" a una cena molto speciale: in diretta streaming un racconto-spettacolo inedito di 30 minuti allestito appositamente per l'occasione. Attorno a un tavolo imbandito andrà in scena un pasto teatrale, per raccontare la Puglia attraverso le sue leggende, gli episodi storici, i piatti tipici o i suoi personaggi più rilevanti.Due gli eventi teatrali, differenti e inediti, che saranno trasmessi in streaming dal Teatro Comunale di Corato, con un evento e un ospite misterioso. Il primo spettacolo è alle ore 19.30, il secondo alle ore 21.00.Per prenotare il proprio posto gratuito agli eventi, i biglietti per il primo spettacolo e per il secondo spettacolo , sono disponibili sul sito www.rebellive.it/o/teatro-pubblico-pugliese. Una volta scelto l'evento a cui partecipare, basterà cliccare sul pulsante "Acquista Biglietto".I nomi delle compagnie e la storia che racconteranno saranno svelati solo una volta connessi. Dopo la diretta, lo spettacolo resterà disponibile alla visione in streaming dalle ore 9.00 del 23 gennaio alle 23.30 del 24 gennaio.- registrati all'evento, il biglietto è gratuito, inserisci il tuo nome, cognome e una email valida e attiva;- subito dopo esserti registrato, verifica che ti sia arrivata l'email da R3B3L con le credenziali di accesso e il link all'evento in streaming;- il giorno dell'evento, utilizza i dati di accesso (email e n. biglietto) per vedere lo spettacolo in streaming al link che troverai nella email inviata da R3B3L.Per qualsiasi informazione o dettaglio sulle modalità di visione dello streaming, scrivi a: info@rebellive.it