Influenza, oltre un milione e mezzo di vaccini in arrivo in Puglia

La Puglia non intende farsi trovare impreparata al potenziale arrivo dell'influenza e per questo ha disposto la prenotazione dei vaccini antinfluenzali.Stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Ansa, il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro ha confermato la prenotazione da parte della Regione di 1,6 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale. La campagna vaccinale partirà il prossimo 20 ottobre.Mezzo milione di dosi in più rispetto allo scorso anno. Nel 2020, infatti, furono 1,1 milioni le dosi acquistate ma la richiesta fu più elevata.Con 1,6 milioni di vaccinazioni, un terzo rispetto alla popolazione residente, la Regione punta a dare copertura a tutte le persone fragili, anziani e chi è affetto da patologie croniche.