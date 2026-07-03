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Agricoltura, Pagliaro (FDI): «L'olio della coratina rimarrà extravergine: grazie all'UE e all'on. Ventola»

La nota del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro

Corato - venerdì 3 luglio 2026 15.25 Comunicato Stampa
"L'olio extravergine d'oliva ricavato dalla coratina ora sarà tutelato a livello globale e non potrà più essere scambiato per un olio contraffatto. Per questo non possiamo che complimentarci per il risultato ottenuto dal nostro europarlamentare, on. Francesco Ventola, che nei mesi scorsi ha promosso e portato avanti l'iter a livello istituzionale, a cominciare dalla Commissione Europea e alla disponibilità del vice presidente esecutivo Raffaele Fitto e al commissario europei all'Agricoltura Christophe Hansen, facendo muro contro una modifica normativa che avrebbe penalizzato l'olivicoltura pugliese". Si legge nella nota del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Pagliaro.

"La decisione assunta dal Consiglio Oleicolo Internazionale, riunita a Lisbona, ha definitivamente sancito la deroga relativa al contenuto di steroli degli oli ottenuti da questa varietà: la coratina, infatti, rispetto ad altre specie produce meno steroli (940 mg/kg), la normativa internazionale stabilisce che che un olio extravergine per essere definito tale dovesse contenere un minimo di steroli pari a 1.000 mg/kg, la coratina era fuori! Per questo la deroga era essenziale per evitare di risultare non a norma dei test di laboratorio che certificano l'extravergine e quindi finire, paradossalmente, a essere considerato solo 'olio vergine' e non 'extravergine'. La decisione del COI a Lisbona viene fissato definitivamente che la soglia minima sarà 800 mg/Kg".

"Questo risultato dà sollievo a tantissimi olivicoltori che hanno coltivato a coratina e a tanti frantoi, che potranno lavorare in serenità ed esportare in tutto il mondo l'olio come extravergine. In un settore che soffre una crisi economica e produttiva che in Puglia, prima produttrice di olio in Italia, sconta anche i danni della Xylella una buona notizia fa sperare nel futuro".
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