“Insieme in marcia contro la violenza”

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Corato, gli assessorati alle politiche sociali, alle politiche educative e culturali e alle politiche giovanili, in collaborazione con il Centro antiviolenza di Ambito Territoriale, organizzano una marcia silenziosa dal titoloche avrà luogo mercoledì 30 novembre, dalle ore 11 in contemporanea nei tre Comuni dell'Ambito (Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi).L'amministrazione comunale coratina ha coinvolto in questo evento tutta la rete delle scuole del territorio e le realtà associative che hanno aderito con entusiasmo.La manifestazione vedrà un momento iniziale dedicato alla riflessione sulla tematica, alla presenza delle autorità e delle rappresentanti del Centro antiviolenza.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'evento in modo da mandare alla collettività un segnale univoco e unitario di partecipazione attiva e impegno nel contrasto a tutte le forme di violenza.Per l'occasione si richiederà ai partecipanti di indossare un accessorio di colore rosso.