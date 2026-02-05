Avis Corato
Avis Corato
Vita di Città

Avis Corato: cinque voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori

Il bando e tutte le informazioni utili

Corato - giovedì 5 febbraio 2026 11.48 Comunicato Stampa
AVIS Comunale Corato annuncia la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di 5 voucher di sostegno allo studio, destinati a studenti donatori residenti a Corato e frequentanti Scuole Secondarie di Secondo Grado anche al di fuori del territorio comunale.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere e valorizzare i giovani che, accanto al percorso di studi, scelgono di impegnarsi attivamente nella donazione di sangue, contribuendo al benessere della collettività.

Il bando è rivolto a studenti regolarmente iscritti a Scuole Secondarie Superiori, soci di AVIS Corato e donatori attivi, in possesso dei requisiti specificati nel bando allegato.

I voucher vogliono costituire un concreto supporto economico per le spese legate allo studio e alla formazione.

Attraverso questo bando intendiamo riconoscere il valore dell'impegno dei giovani donatori, promuovendo i principi di solidarietà, cittadinanza attiva e responsabilità sociale.

Il testo completo del bando, con le modalità di partecipazione, i criteri di assegnazione e le scadenze, è disponibile presso la sede di AVIS Comunale Corato e sul sito ufficiale dell'associazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Avis Corato dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00
Avis bando donatoriDocumento PDFAvis bando donatoriDocumento PDF
  • Avis Corato
Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
5 febbraio 2026 Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
5 febbraio 2026 Referendum Giustizia, a Corato un incontro per discutere le ragioni del sì
Altri contenuti a tema
45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi 45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi L'appuntamento è per sabato 7 febbraio
Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026 Eventi Avis Corato, 45 anni di dono: il programma del 2026 Presentazione del ricco programma a cura del presidente Federico Lotito
Estate, un gesto che non va in vacanza: AVIS Corato lancia l'appello per la donazione di sangue Associazioni Estate, un gesto che non va in vacanza: AVIS Corato lancia l'appello per la donazione di sangue A luglio diverse opportunità per donare e rimettere in moto la vita: ogni goccia è preziosa
"(E)state con Avis dona vita, vivi sano": un successo la campagna estiva per la donazione di sangue Associazioni "(E)state con Avis dona vita, vivi sano": un successo la campagna estiva per la donazione di sangue Corato avvia l'estate all'insegna della solidarietà: esperti e cittadini uniti per sensibilizzare sulla donazione di sangue e plasma
"Estate con Avis: dona vita, vivi sano": una giornata dedicata alla salute e alla solidarietà "Estate con Avis: dona vita, vivi sano": una giornata dedicata alla salute e alla solidarietà Appuntamento per venerdì 6 giugno in piazza Vittorio Emanuele
Federico Lotito nuovo presidente Avis Corato Associazioni Federico Lotito nuovo presidente Avis Corato Conclusa la  presidenza dell'encomiabile Giuseppe Ferrara
Il 28 ottobre donazione straordinaria di plasma con l'Avis Corato Associazioni Il 28 ottobre donazione straordinaria di plasma con l'Avis Corato Dalle 16:00 sarà possibile donare al centro trasfusionale di Molfetta
Rotary Club e Avis Corato insieme per la solidarietà in una giornata di raccolta sangue Associazioni Rotary Club e Avis Corato insieme per la solidarietà in una giornata di raccolta sangue 40 donatori hanno aderito all'iniziativa di ieri
La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie
5 febbraio 2026 La Misericordia di Corato dona un defibrillatore alla Parrocchia Madonna delle Grazie
Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
4 febbraio 2026 Rigenerazione del verde urbano in Piazza Vittorio Emanuele a Corato
Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato
4 febbraio 2026 Sanità solidale: nuova sede dell'AMS a Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera
3 febbraio 2026 L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera
Sport, neve e creatività
3 febbraio 2026 Sport, neve e creatività
La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta
2 febbraio 2026 La NMC si sveglia nel finale ma è troppo tardi: sconfitta amara a Molfetta
Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno
2 febbraio 2026 Convocata la seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Corato: i punti all'ordine del giorno
Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026
2 febbraio 2026 Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.