Avis Corato: cinque voucher di sostegno allo studio per gli studenti donatori

AVIS Comunale Corato annuncia la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di 5 voucher di sostegno allo studio, destinati a studenti donatori residenti a Corato e frequentanti Scuole Secondarie di Secondo Grado anche al di fuori del territorio comunale.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere e valorizzare i giovani che, accanto al percorso di studi, scelgono di impegnarsi attivamente nella donazione di sangue, contribuendo al benessere della collettività.Il bando è rivolto a studenti regolarmente iscritti a Scuole Secondarie Superiori, soci di AVIS Corato e donatori attivi, in possesso dei requisiti specificati nel bando allegato.I voucher vogliono costituire un concreto supporto economico per le spese legate allo studio e alla formazione.Attraverso questo bando intendiamo riconoscere il valore dell'impegno dei giovani donatori, promuovendo i principi di solidarietà, cittadinanza attiva e responsabilità sociale.Il testo completo del bando, con le modalità di partecipazione, i criteri di assegnazione e le scadenze, è disponibile presso la sede di AVIS Comunale Corato e sul sito ufficiale dell'associazione.Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Avis Corato dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00