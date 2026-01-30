Avis Corato
Vita di Città

45° anniversario di AVIS Corato: un incontro per raccontare l'evoluzione dal 1981 a oggi

L'appuntamento è per sabato 7 febbraio

Corato - venerdì 30 gennaio 2026 Comunicato Stampa
In occasione delle celebrazioni per il 45° anniversario di AVIS Corato, venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Corato, si terrà la conferenza dal titolo "Ti racconto AVIS Corato 1981–2026".

La conferenza intende raccontare l'evoluzione di AVIS Corato dal 1981 a oggi, evidenziando il ruolo del volontariato organizzato, il valore della donazione di sangue e il contributo dell'associazione alla crescita sociale e civile della comunità coratina.

I Presidenti di AVIS Corato accompagneranno il pubblico in un racconto delle diverse fasi della vita associativa, soffermandosi sulla visione e sulle sfide affrontate nei rispettivi periodi di presidenza, in un dialogo ideale tra passato, presente e futuro dell'associazione.

La conferenza sarà intervallata da un momento musicale, che contribuirà a scandire e arricchire il racconto della storia associativa. L'evento comprenderà un momento simbolico di particolare rilievo, con il ritiro del labaro storico e la presentazione del nuovo labaro di AVIS Corato, segno del percorso compiuto e dello sguardo rivolto al futuro. A tutti i presenti sarà consegnato un book celebrativo, che raccoglie immagini e testimonianze rappresentative della storia associativa di questi 45 anni.

L'iniziativa si inserisce all'interno di un più ampio programma celebrativo volto a valorizzare la memoria storica dell'associazione e a rinnovare l'impegno verso il futuro, nel solco dei valori fondanti di AVIS: solidarietà, partecipazione e servizio alla comunità.

L'evento è aperto alla cittadinanza.
