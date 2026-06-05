Oriani-Tandoi protagonista ai Nuovi Giochi della Gioventù: talento, impegno e spirito sportivo conquistano Roma

Un percorso fatto di sacrificio, passione, allenamenti e grandi emozioni. È quello vissuto dagli studenti dell'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi" di Corato che, nel corso dell'edizione 2026 dei Nuovi Giochi della Gioventù, hanno ottenuto risultati di rilievo, confermando il valore educativo e formativo dello sport nella crescita dei giovani.Il momento più prestigioso si è consumato a Roma, dal 26 al 29 maggio, durante le finali nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù, manifestazione che ha coinvolto le migliori rappresentanze scolastiche provenienti da tutta Italia. A difendere i colori dell'Oriani-Tandoi è stata Giuliana Lastella, studentessa della classe 3ª B del Liceo Oriani, qualificatasi per la finale nazionale dei 100 metri piani dopo un percorso nelle competizioni provinciali e regionali.In un contesto caratterizzato da un livello tecnico elevato, Giuliana ha saputo confrontarsi con le migliori giovani velociste italiane, conquistando un prestigioso 14° posto nazionale. Un risultato che rappresenta motivo di grande soddisfazione personale e, allo stesso tempo, di orgoglio per l'intera comunità scolastica, che ha seguito con entusiasmo il suo cammino fino alla capitale.Ma quello di Roma è stato soltanto il culmine di una stagione sportiva ricca di successi. Già a febbraio, nella corsa campestre, Aldo Arbore della classe 2ª C aveva conquistato un brillante terzo posto, dimostrando determinazione e resistenza. Ad aprile sono arrivati altri importanti risultati nelle finali provinciali di pallavolo e pallacanestro, dove le classi 4ª A SU e 1ª B del Liceo hanno ottenuto rispettivamente il primo e il secondo posto.Ottime prestazioni anche nel calcio a 5, con la classe 2ª C dell'Istituto Professionale che ha raggiunto il secondo posto provinciale, mentre nel nuoto la studentessa Martina Giuliano, della classe 4ª B dell'Istituto Tandoi, ha conquistato il gradino più alto del podio, laureandosi campionessa provinciale.Particolarmente significativa è stata anche la partecipazione alla finale provinciale di atletica su pista, disputata il 14 aprile presso lo Stadio "Mario Saverio Cozzoli" di Molfetta. Gli studenti dell'Oriani-Tandoi hanno raccolto medaglie e piazzamenti prestigiosi.Tra i risultati più brillanti spiccano i primi posti di Giuseppe Di Gennaro (2ª B SU) nei 100 metri, di Giuliana Lastella (3ª B Liceo) sempre nei 100 metri, di Gaia Lomuscio (4ª B SU) nel salto in lungo e di Luigi Scaringella (1ª C IPC) nei 100 metri. Sul podio anche Giorgia Tedone, seconda nel lancio del peso, e Luciana Minervini e Bianca Soleti, entrambe terze nelle rispettive specialità.Grazie alle loro prestazioni, Giuliana Lastella e Giuseppe Di Gennaro hanno ottenuto l'accesso alla finale regionale. Ancora una volta è stata Giuliana a distinguersi, conquistando il primo posto regionale il 17 aprile a Molfetta e guadagnando così il pass per la finale nazionale di Roma.I risultati raggiunti dagli studenti dell'Oriani-Tandoi testimoniano non soltanto il talento dei singoli atleti, ma anche la qualità del lavoro educativo svolto dalla scuola, che continua a promuovere lo sport come strumento fondamentale di crescita personale, inclusione, disciplina e benessere.Manifestazioni come i Nuovi Giochi della Gioventù rappresentano infatti molto più di una competizione: sono occasioni preziose per imparare il rispetto delle regole, il valore dell'impegno, la gestione delle emozioni e il significato autentico del sano agonismo."Quando una scuola riesce a coniugare eccellenza formativa e partecipazione sportiva, raggiunge uno dei suoi obiettivi più importanti: educare cittadini consapevoli e giovani capaci di mettersi in gioco», sottolinea il Dirigente Scolastico, Francesco Catalano". «I successi ottenuti quest'anno dai nostri studenti sono il risultato di un percorso costruito con impegno, passione e spirito di squadra. Siamo particolarmente fieri del traguardo raggiunto da Giuliana Lastella alle finali nazionali di Roma e di tutti gli studenti che hanno rappresentato l'istituto nelle diverse discipline. Ognuno di loro, indipendentemente dal risultato finale, ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport: rispetto, inclusione, fair play e desiderio di migliorarsi continuamente.»Dietro questi importanti risultati vi è anche il lavoro dei docenti di Scienze Motorie, Marianna Catalano, Giuseppe Mangano, Marinella Nichilo e Nunzio Caldara, che hanno seguito gli studenti durante l'intero percorso sportivo, promuovendo con competenza la pratica dell'attività fisica e i valori educativi dello sport. Grazie al loro impegno nell'organizzazione delle attività e nella preparazione degli atleti, gli studenti hanno potuto vivere esperienze formative di alto livello, confrontandosi con realtà competitive prestigiose e maturando competenze che vanno ben oltre il semplice risultato agonistico.