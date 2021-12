"Istanteternità", le poesie di Lotito e De Palma al Liceo Artistico di Corato

Questa sera, lunedì 13 dicembre, alle ore 18, presso la Biblioteca del Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, sarà presentata la nuova raccolta di poesie "Istanteternità"(SECOP edizioni), scritta a quattro mani dai poeti Federico Lotito e Luciana De Palma.Attraverso forme e linguaggi differenti, composizioni e stili profondamente unici e irripetibili, i due poeti hanno accettato la sfida di mettere a confronto sensazioni, pensieri, convinzioni e suggestioni, centuplicando le possibilità di esplorazione, di scoperta, di stupore e di riflessione.Se nessuna risposta è mai definitiva, la Poesia non rinuncia ad affondare le proprie radici nel magmatico humus delle domande che da sempre fioccano nelle coscienze di ciascuno; se la meta è importante, ancora di più è il percorso che a passi lenti, ma costanti ogni anima è chiamata a compiere per dare voce al silenzio e sostanza all'impalpabile.Dopo la presentazione introduttiva di Raffaella Leone, i poeti dialogheranno con Mariella Mede Medea Sivo, curatrice di un blog letterario, autrice di recensioni e saggi sulla scrittura, e con il poeta Alberto Tarantini.In tempi in cui la parola sembra aver perduto la sua funzione di conoscenza e comunicazione, la Poesia ne ripropone fortemente il ruolo di ponte tra gli esseri umani, di soglia da varcare oltre cui ritrovare il senso sublime e nobile di questo nostro comune abitare la vita.