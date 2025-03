Istituzione del registro comunale per la cremazione e la dispersione delle ceneri

La Giunta Comunale ha deliberato l'istituzione del Registro Comunale per l'acquisizione delle manifestazioni di volontà in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, in attuazione del Regolamento Regionale n. 8/2015.L'istituzione del Registro consentirà ai cittadini residenti di esprimere anticipatamente la propria volontà in merito alla cremazione e alla destinazione delle proprie ceneri, offrendo così un servizio di maggiore trasparenza e certezza per i familiari.I cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Corato possono iscriversi al Registro consegnando all'Ufficio di Stato Civile un atto scritto, datato e sottoscritto a mano, contenente la propria volontà di essere cremati.Per l'iscrizione è necessario presentare:- Documento d'identità in corso di validità- Modulo di richiesta d'iscrizione al Registro- Atto di volontà alla cremazione (scritto di proprio pugno e firmato davanti al funzionario incaricato)- Marca da bollo da € 16,00L'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria iscrizione presentando Documento d'identità in corso di validità, Modulo di richiesta cancellazione dal Registro e Marca da bollo da € 16,00.Le iscrizioni e cancellazioni hanno effetto immediato. In caso di trasferimento di residenza, sarà necessario iscriversi nuovamente nel Registro del nuovo Comune di residenza.Le domande di iscrizione o cancellazione possono essere presentate martedì e venerdì dalle 12:00 alle 13:00 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Corato.A questo link tutte le informazioni e la modulistica necessaria all'iscrizione o alla cancellazione dal Registro: https://comune.corato.ba.it/novita/istituzione-del-registro-comunale-la-cremazione-e-la-dispersione-delle-ceneri