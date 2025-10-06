L’arte che forma il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025

Creatività, dialogo e consapevolezza: studenti e docenti in scena con “La tavola dell’arte in FormAzione”

Sabato scorso in occasione della 21ª edizione della Giornata del Contemporaneo, i 26 musei AMACI e oltre 900 realtà culturali, in Italia e all'estero, hanno aperto gratuitamente le proprie porte con mostre, eventi e laboratori, in presenza e online, coinvolgendo un vasto pubblico.

La manifestazione, promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prosegue fino al 10 ottobre, rafforzando la rete internazionale di sostegno e diffusione dell'arte contemporanea italiana.

Anche il Liceo Artistico "IISS Federico II, Stupor Mundi" di Corato partecipa all'iniziativa con la performance "La tavola dell'arte in FormAzione", realizzata da studenti dei sette indirizzi presenti nell'istituto. L'evento è stato fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico, prof. Gallo S., e curato dai docenti prof. De Feo (Storia dell'Arte) e prof.ssa Di Bisceglie F.S. (Area artistica).

Alla giornata parteciperà l'Accademia di Belle Arti di Bari, rappresentata dal Direttore prof. Antonio Cicchelli, dal prof. Gianluca Menolascina, docente di Storia dell'Arte Contemporanea, e dal prof. Raffaele Sibilano, docente di Linguaggi e Tecniche dell'Audiovisivo.

Un'iniziativa che valorizza la creatività degli studenti, favorisce il dialogo tra scuola e mondo dell'arte, e promuove la formazione culturale come strumento di crescita e consapevolezza. Mi crei un articolo con titolo e sottotitolo