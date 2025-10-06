Liceo Artistico Corato
Liceo Artistico Corato
Scuola e Lavoro

L’arte che forma il Liceo “Federico II - Stupor Mundi” protagonista della Giornata del Contemporaneo 2025

Creatività, dialogo e consapevolezza: studenti e docenti in scena con “La tavola dell’arte in FormAzione”

Corato - lunedì 6 ottobre 2025 11.50
Sabato scorso in occasione della 21ª edizione della Giornata del Contemporaneo, i 26 musei AMACI e oltre 900 realtà culturali, in Italia e all'estero, hanno aperto gratuitamente le proprie porte con mostre, eventi e laboratori, in presenza e online, coinvolgendo un vasto pubblico.
La manifestazione, promossa da AMACI con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, prosegue fino al 10 ottobre, rafforzando la rete internazionale di sostegno e diffusione dell'arte contemporanea italiana.
Anche il Liceo Artistico "IISS Federico II, Stupor Mundi" di Corato partecipa all'iniziativa con la performance "La tavola dell'arte in FormAzione", realizzata da studenti dei sette indirizzi presenti nell'istituto. L'evento è stato fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico, prof. Gallo S., e curato dai docenti prof. De Feo (Storia dell'Arte) e prof.ssa Di Bisceglie F.S. (Area artistica).
Alla giornata parteciperà l'Accademia di Belle Arti di Bari, rappresentata dal Direttore prof. Antonio Cicchelli, dal prof. Gianluca Menolascina, docente di Storia dell'Arte Contemporanea, e dal prof. Raffaele Sibilano, docente di Linguaggi e Tecniche dell'Audiovisivo.
Un'iniziativa che valorizza la creatività degli studenti, favorisce il dialogo tra scuola e mondo dell'arte, e promuove la formazione culturale come strumento di crescita e consapevolezza. Mi crei un articolo con titolo e sottotitolo
  • Liceo Artistico
Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene "
6 ottobre 2025 Strage Ferroviaria Corato-Andria, il servizio de "Le Iene"
Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
6 ottobre 2025 Felice Spaccavento per il programma di Antonio Decaro: «Passare dalla cura della malattia, alla cura della persona e valorizzare i professionisti»
Altri contenuti a tema
Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Genio oltre il limite: i ragazzi del liceo artistico protagonisti alla serata Rotary Coordinati dal prof. Colangelo, gli studenti hanno partecipato all’incontro “Difetti visivi e grandi artisti”
Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!” Vita di Città Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo!” Nonostante la pioggia, il concerto finale ha celebrato la musica e il talento del M° Benedetto Grillo
Il concorso Sant’Eligio premia gli studenti del liceo Federico II di Corato Il concorso Sant’Eligio premia gli studenti del liceo Federico II di Corato Grandi riconoscimenti a Valenza Po e Ruvo di Puglia
Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello "Stupor Mundi" omaggia la città Eventi Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello "Stupor Mundi" omaggia la città La cerimonia ieri nella sala consiliare del Palazzo di Città
Al liceo artistico Federico II la presentazione di "Parlami dentro. Oltre il carcere" Al liceo artistico Federico II la presentazione di "Parlami dentro. Oltre il carcere" Studenti e studentesse a confronto sul tema dell'esistenza e della resistenza in carcere, tra riflessioni personali e spunti letterari
Oltre il carcere: un dialogo sulla libertà e la resistenza   Cultura Oltre il carcere: un dialogo sulla libertà e la resistenza   Un incontro con Marilù Ardillo al liceo "Federico II Stupor Mundi" per riflettere sul significato della prigionia e della libertà
Incontri sul Mediterraneo: un successo di cultura e impegno ambientale a Corato Vita di Città Incontri sul Mediterraneo: un successo di cultura e impegno ambientale a Corato Consegnate le Bandiere del Mediterraneo ai sindaci di Margherita di Savoia e Ruvo di Puglia
XXV edizione del Festival delle Murge: un'edizione straordinaria tra musica e impegno ambientale Associazioni XXV edizione del Festival delle Murge: un'edizione straordinaria tra musica e impegno ambientale Un ricco programma tra il convegno di "Incontri sul Mediterraneo" e il concerto "Musiche d'ambiente - Charles Debussy"
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
6 ottobre 2025 Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune
Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi " di Corato
6 ottobre 2025 Un DAE in dono all'I.C. "Tattoli - De Gasperi" di Corato
Prorogate al 2026 le sei ore per il conferimento delle olive, l'apprezzamento di UNAPOL
5 ottobre 2025 Prorogate al 2026 le sei ore per il conferimento delle olive, l'apprezzamento di UNAPOL
Al via il 25° Festival delle Murge: tre appuntamenti nel mese di ottobre
5 ottobre 2025 Al via il 25° Festival delle Murge: tre appuntamenti nel mese di ottobre
Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi "
5 ottobre 2025 Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”, trionfo del "Tattoli - De Gasperi"
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
4 ottobre 2025 Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
4 ottobre 2025 Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
4 ottobre 2025 Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.