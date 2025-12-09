L'arte presepiale in mostra a Corato

Corato - martedì 9 dicembre 2025
14.09 Comunicato Stampa
Torna a Corato l'appuntamento con l'antica tradizione dell'arte presepiale, grazie alla nuova edizione della mostra curata dal maestro Francesco Lastella, da anni punto di riferimento per la cultura del presepe nella nostra città. L'esposizione, giunta quest'anno alla sua VIII edizione, porta il titolo "Una mostra di arte e fantasia" e rappresenta un'occasione speciale per riscoprire creatività, storia e sentimento legati al presepe artigianale.
La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio 2026 in Via Duomo, 47 – Corato.
