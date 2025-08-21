San Cataldo
San Cataldo
Politica

Festa di San Cataldo, gli auguri del gruppo politico CAP 70033

Le forze di maggioranza: «Insieme sapremo costruire un futuro all'altezza della nostra storia e delle nostre aspirazioni»

Corato - giovedì 21 agosto 2025 10.41 Comunicato Stampa
Con l'avvicinarsi dei solenni festeggiamenti in onore del nostro amato patrono, San Cataldo, il gruppo di governo locale CAP 70033 desidera porgere i più sentiti e sinceri auguri a tutta la comunità di Corato. Questi giorni di festa rappresentano un momento di profonda spiritualità, ma anche di riscoperta delle nostre radici e tradizioni. Ci invitano a ritrovarci nella città, rafforzando quel senso di appartenenza che ci rende comunità.

La figura di San Cataldo, Vescovo e protettore, ci ispira a proseguire con impegno e dedizione nel servizio al prossimo, con uno sguardo rivolto sempre e solo al bene comune.

«È con questo spirito che, mentre ci uniamo ai festeggiamenti, apriamo una nuova stagione di grandi lavori e di significative ulteriori novità per la nostra Corato. La nostra azione amministrativa non si ferma, anzi, si prepara ad un successivo periodo di fervore e concretezza, con l'obiettivo di rendere la nostra città più moderna, funzionale e vivibile per tutti» asseriscono in maniera congiunta Rimettiamo in moto la città, Demos, Italia in comune, ItaliaViva, PD.

Ogni progetto è stato pensato per rispondere a precise esigenze della comunità, frutto di una amministrazione costantemente in ascolto e di una pianificazione lungimirante.

«Auguriamo a tutti i cittadini di Corato una serena e felice festa di San Cataldo, certi che, lavorando insieme, sapremo costruire un futuro all'altezza della nostra storia e delle nostre aspirazioni».
  • Festa San Cataldo
  • Cap 70033
Festival “A Tubo”: il gran concerto bandistico incanta il pubblico nel chiostro comunale di Corato
21 agosto 2025 Festival “A Tubo”: il gran concerto bandistico incanta il pubblico nel chiostro comunale di Corato
San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie
21 agosto 2025 San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie
Altri contenuti a tema
San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie Religione San Cataldo arriva a Corato: ieri l’accoglienza delle reliquie Al via i festeggiamenti per la Festa del Santo Patrono
“La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato Vita di Città “La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato La poesia in vernacolo del coratino Mimmo Lastella
Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice Religione Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice Restaurato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale
Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo Religione Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo I dettagli del programma 2025 della festa verranno presentati lunedì 11 agosto
Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Religione Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà Affidati a Maddalena Squicciarini i lavori sul prezioso manufatto del 1837
Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Attualità Festa Patronale di San Cataldo: torna il Luna Park a Corato Sarà aperto nei giorni 23, 24 e 25 agosto
La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Attualità La processione del busto argenteo di San Cataldo a Corato Alcuni momenti della seconda giornata e l'intervista a Monsignor D'Ascenzo e al sindaco
Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione Attualità Sicurezza e Luna park a Corato: intervengono i partiti di opposizione "La rinuncia dei giostrai a partecipare alla Festa Patronale rappresenta un grido d’allarme che non deve restare inascoltato"
Mons. Leonardo D’Ascenzo aderisce all’invito del Papa per la pace
21 agosto 2025 Mons. Leonardo D’Ascenzo aderisce all’invito del Papa per la pace
Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato
21 agosto 2025 Chiusa la campagna acquisti della Nuova Matteotti Corato con Alessandro Mastrodonato
Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
20 agosto 2025 Corato sotto assedio: furti a raffica in via San Vito
Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
20 agosto 2025 Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo
A Corato arrivano le reliquie di San Cataldo
20 agosto 2025 A Corato arrivano le reliquie di San Cataldo
“La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato
20 agosto 2025 “La fest' d' San Catall'”, il tributo poetico al Patrono di Corato
Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
19 agosto 2025 Occupazione in Puglia, dati e prospettive politiche: il punto con Giovanni Assi
La coratina Elena Tarantini alla guida dell’area economico-finanziaria della Asl Bt
19 agosto 2025 La coratina Elena Tarantini alla guida dell’area economico-finanziaria della Asl Bt
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.