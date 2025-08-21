Festa di San Cataldo, gli auguri del gruppo politico CAP 70033

Con l'avvicinarsi dei solenni festeggiamenti in onore del nostro amato patrono, San Cataldo, il gruppo di governo localedesidera porgere i più sentiti e sinceri auguri a tutta la comunità di Corato. Questi giorni di festa rappresentano un momento di profonda spiritualità, ma anche di riscoperta delle nostre radici e tradizioni. Ci invitano a ritrovarci nella città, rafforzando quel senso di appartenenza che ci rende comunità.La figura di San Cataldo, Vescovo e protettore, ci ispira a proseguire con impegno e dedizione nel servizio al prossimo, con uno sguardo rivolto sempre e solo al bene comune.«È con questo spirito che, mentre ci uniamo ai festeggiamenti, apriamo una nuova stagione di grandi lavori e di significative ulteriori novità per la nostra Corato. La nostra azione amministrativa non si ferma, anzi, si prepara ad un successivo periodo di fervore e concretezza, con l'obiettivo di rendere la nostra città più moderna, funzionale e vivibile per tutti» asseriscono in maniera congiuntaOgni progetto è stato pensato per rispondere a precise esigenze della comunità, frutto di una amministrazione costantemente in ascolto e di una pianificazione lungimirante.«Auguriamo a tutti i cittadini di Corato una serena e felice festa di San Cataldo, certi che, lavorando insieme, sapremo costruire un futuro all'altezza della nostra storia e delle nostre aspirazioni».