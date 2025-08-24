Religione
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
Gli appuntamenti religiosi e civili
Corato - domenica 24 agosto 2025
Di seguito il programma religioso e civile della Festa di San Cataldo della giornata di oggi, domenica 24 agosto
Il programma religioso09:00 Santa Messa celebra don Francesco Mennea, Vicario parrocchiale Parrocchia Madonna delle Grazie - Corato, a seguire Preghiera al Santo, Canto del Responsorio;
11:00 Santa Messa celebra don Leonardo Gaudioso, Vicario parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia - Corato, a seguire Preghiera al Santo, Canto del Responsorio;
19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo S. E. Rev. Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la presenza del Capitolo Collegiale, le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari, presso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
20:00 Solenne Processione con le Sacre Effigi di San Gerardo, di Santa Maria Greca e di San Cataldo, e dell'Urna contenente le reliquie di San Cataldo, presieduta dall'Arcivescovo, con la partecipazione del Capitolo Collegiale, le Confraternite, le Associazioni Cattoliche, il Popolo Santo di Dio e le Autorità civili e militari, lungo il corso cittadino.
Il programma civile07:00 "Pedalando con i Santi" a cura di Legambiente, Circolo "Angelo Vassallo" di Corato, partenza da Piazza Cesare Battisti
08:00 Tradizionale lancio di bombe
10:00 Giro di banda per il corso cittadino
11:00 Matinée bandistico a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate"
19:00 Giro della bassa musica "L'Armonia" di Molfetta per le vie del centro
19:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino
21:00 Fantasia pirotecnica al passaggio della statua argentea di San Cataldo dal palazzo municipale a cura della ditta "Pirotecnia"di Trani
21.00 Piazza Vittorio Emanuele - Billie Hard in concerto
22:00 Piazza Cesare Battisti/cassa armonica – Concerto a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate", diretto dal M. Benedetto Grillo
00:30 Contrada 'Pezze San Cataldo' (Stazione) – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta "PIROSTAR" da Alife (CE)