A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”

5 foto Matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate” - domenica 24 agosto 2025

Una delle tradizioni che Corato porta avanti nei tre giorni di festa patronale è quella del, realizzato nella mattinata di ieri, domenica 24 agosto, a cura del, diretto dalDopo il consueto giro di banda per le vie del centro cittadino, le note del complesso musicale hanno occupato piazza Cesare Battisti, a partire dalla Marcia del Maestro Coratino. Una selezione musicale apprezzata, ancora una volta, dai molti presenti e dai passanti che hanno riempito la piazza e accompagnato i diversi brani.Grazie alla musica bandistica, Corato continua a portare avanti un profondo senso diche, in questi giorni, abbraccia gran parte della popolazione.