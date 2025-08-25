Matin e bandistico Gran Concerto Bandistico Citt di Bisceglie Biagio Abbate
Cultura

A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”

È stato diretto dal Maestro Benedetto Grillo

Corato - lunedì 25 agosto 2025 11.13
Una delle tradizioni che Corato porta avanti nei tre giorni di festa patronale è quella del matinée bandistico, realizzato nella mattinata di ieri, domenica 24 agosto, a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie "Biagio Abbate", diretto dal M. Benedetto Grillo.

Dopo il consueto giro di banda per le vie del centro cittadino, le note del complesso musicale hanno occupato piazza Cesare Battisti, a partire dalla Marcia del Maestro Coratino Domenico Principe. Una selezione musicale apprezzata, ancora una volta, dai molti presenti e dai passanti che hanno riempito la piazza e accompagnato i diversi brani.

Grazie alla musica bandistica, Corato continua a portare avanti un profondo senso di identità e tradizione che, in questi giorni, abbraccia gran parte della popolazione.
5 fotoMatinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate” - domenica 24 agosto 2025
  • Bande musicali
  • Benedetto Grillo
  • Festa San Cataldo
