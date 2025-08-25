Festa di San Cataldo
Festa di San Cataldo
Religione

Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto

Gli appuntamenti religiosi e civili

Corato - lunedì 25 agosto 2025
Di seguito il programma religioso e civile della Festa di San Cataldo della giornata di oggi, lunedì 25 agosto.

Il programma religioso

09:00 Santa Messa in suffragio dei defunti componenti della Deputazione Maggiore "San Cataldo" e di tutti i devoti defunti, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
19:00 Processione della statua lignea del Santo dalla "Macchina di San Cataldo" verso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
20:00 Santa Messa di ringraziamento per la Festa Patronale, celebra don Antonio Maldera, Coordinatore Zonale della Zona Pastorale "San Cataldo".

Il programma civile

08:00 Tradizionale lancio di bombe.
8:30 "Sulle orme di San Cataldo" tra fede, folklore e tradizioni coratine. Itinerario guidato da don Luigi Tarantini, partenza dalla "Macchina di San Cataldo".
18:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino.
21:30 Piazza Cesare Battisti/cassa armonica – Concerto a cura della banda di Triggiano, diretta dal M. Davide Abbinante.
21.30 Piazza Vittorio Emanuele - partenza esibizione itinerante per il corso cittadino con la Vagaband e la Route 99.
Tradizione o Trauma? Il "Bombardamento" della Festa Patronale a Corato
24 agosto 2025 Tradizione o Trauma? Il "Bombardamento" della Festa Patronale a Corato
Continua la rassegna "A Tubo ": ieri la banda "Raffaele Miglietta" in Piazza Cesare Battisti
24 agosto 2025 Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda "Raffaele Miglietta" in Piazza Cesare Battisti
La festa di San Cataldo a Corato un tuffo nelle tradizioni
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
Festa di San Cataldo, gli auguri del gruppo politico CAP 70033
San Cataldo arriva a Corato: ieri l'accoglienza delle reliquie
"La fest' d' San Catall'", il tributo poetico al Patrono di Corato
Il Baldacchino di San Cataldo torna a splendere nella Chiesa Matrice
Per la prima volta a Corato le reliquie di San Cataldo
Restauro del Baldacchino di San Cataldo: visionati i lavori alla Sartoria Sobrietà
La festa di San Cataldo a Corato un tuffo nelle tradizioni
24 agosto 2025
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
24 agosto 2025
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
24 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
«Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
23 agosto 2025
23 agosto 2025 «Dammi 200 euro al mese o ti brucio l'auto». In carcere una 43enne
Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto
23 agosto 2025
23 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di sabato 23 agosto
La banda di Corato "Raffaele Miglietta" per il festival "A Tubo! "
23 agosto 2025
23 agosto 2025 La banda di Corato “Raffaele Miglietta” per il festival "A Tubo!"
Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele
22 agosto 2025
22 agosto 2025 Controllo del territorio: sequestrati due ciclomotori in piazza Vittorio Emanuele
Novena alla Madonna del Pozzo: la comunità di Corato si unisce per la pace
22 agosto 2025
22 agosto 2025 Novena alla Madonna del Pozzo: la comunità di Corato si unisce per la pace
Anche molti baresi nel gruppo social "Mia Moglie "
22 agosto 2025
22 agosto 2025 Anche molti baresi nel gruppo social "Mia Moglie"
