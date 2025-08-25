Religione
Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
Gli appuntamenti religiosi e civili
Corato - lunedì 25 agosto 2025
Di seguito il programma religioso e civile della Festa di San Cataldo della giornata di oggi, lunedì 25 agosto.
Il programma religioso09:00 Santa Messa in suffragio dei defunti componenti della Deputazione Maggiore "San Cataldo" e di tutti i devoti defunti, celebra don Luigi De Palma, Rettore e Presidente del Capitolo della Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
19:00 Processione della statua lignea del Santo dalla "Macchina di San Cataldo" verso la Chiesa Collegiale "Santa Maria Maggiore";
20:00 Santa Messa di ringraziamento per la Festa Patronale, celebra don Antonio Maldera, Coordinatore Zonale della Zona Pastorale "San Cataldo".
Il programma civile08:00 Tradizionale lancio di bombe.
8:30 "Sulle orme di San Cataldo" tra fede, folklore e tradizioni coratine. Itinerario guidato da don Luigi Tarantini, partenza dalla "Macchina di San Cataldo".
18:00 Giro di banda per le vie del centro cittadino.
21:30 Piazza Cesare Battisti/cassa armonica – Concerto a cura della banda di Triggiano, diretta dal M. Davide Abbinante.
21.30 Piazza Vittorio Emanuele - partenza esibizione itinerante per il corso cittadino con la Vagaband e la Route 99.