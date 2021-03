L'Emporio solidale Legàmi lancia l'appello: «Adotta uno scaffale»

"Adotta uno scaffale" è l'appello lanciato dall'emporio solidale Legàmi ai ruvesi. A quasi un anno dalla sua apertura, l'emporio richiama a raccolta tutta la città per sostenere insieme il prezioso lavoro dei centri Caritas delle Parrocchie ruvesi, dell'istituto Sacro Cuore e di tutte le realtà al fianco dei più fragili.Partendo come un'azione necessaria in un momento storico difficile, l'emporio ha accolto l'adesione di tanti cittadini e associazioni che hanno coordinato con la Caritas Diocesana e l'Amministrazione Comunale, una serie di interventi di sostegno ai cittadini colpiti dalla crisi. Questo impegno si è consolidato proprio in questi giorni con l'adesione a "Stola e Grembiule", l'associazione della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi che rappresenta il braccio operativo della Caritas Diocesana.Adottare uno scaffale rappresenta, per coloro che vorranno farlo, un gesto concreto di vicinanza verso tutte quelle persone che stanno subendo maggiormente gli effetti di una crisi economica devastante.Per maggiori informazioni vieni in Emporio, presso i locali della Parrocchia Santa Lucia in Via Oberdan 105, visita la pagina Facebook di Legàmi Emporio Solidale oppure contatta il numero 3806517152.