L'Eredità, il coratino Domenico ad un passo dalla finale

La puntata è andata in onda ieri sera su Rai 1 nella fascia pre-serale

Ancora un coratino protagonista di un quiz show. Il nostro concittadinoè stato tra i concorrenti della puntata de ", il celebre programma di1 condotto da MLa puntata è andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia della Rai ed è stata registrata negli studi Rai di RomaSuperata l'emozione iniziale, Domenico ha ben figurato nelle prime fasi del gioco, dimostrando preparazione e sangue freddo.È riuscito ad avvicinarsi al "", il momento decisivo che avrebbe garantito l'accesso diretto alla finale e, di conseguenza, alla puntata successiva.Purtroppo, lo studente di medicina non ha centrato "" e nel duello decisivo ha ceduto a Fabio, fermandosi così a un passo dal sogno.Per Domenico nessuna vincita in denaro, ma il ricordo indelebile di un'esperienza unica, vissuta con entusiasmo e determinazione.