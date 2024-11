L'IPC "Tandoi" di Corato presente alla sagra del fungo cardoncello di Ruvo

L'IPC "Tandoi" di Corato si prepara a vivere la frizzante atmosfera della quarta tappa della sagra Fungo cardoncello on the road 2024. Sabato 9 e domenica 10 novembre, gli alunni delle tre articolazioni in Cucina, Sala e Accoglienza dell'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" serviranno focaccia bianca con capocollo di Martina Franca, mozzarella e funghi cardoncelli, accompagnata da una buonissima e rinfrescante birra alla spina.A partire dalle 16.30 sarà possibile raggiungere lo stand enogastronomico dedicato all'Istituto "Tandoi", sito in via Cattedrale, e assaporare i prodotti preparati direttamente dagli alunni con professionalità e, soprattutto, passione.La partecipazione alla XIXª edizione della sagra Cardoncello è un importante momento formativo: gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni teoriche e laboratoriali con i docenti di indirizzo, nonchérafforzare capacità relazionali, fondamentali per poter comunicare conoscenze ed emozioni a clienti presenti e futuri.