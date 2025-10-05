Gli Scacchi: cibo per la mente!

Appena iniziato l'anno scolastico le attività culturali e sportive entrate nel vivo, e gli alunni della Primaria "D.F. Tattoli" e della Secondaria "A. De Gasperi" hanno partecipato numerosi, nel chiostro del Palazzo di Città, al Torneo di scacchi cittadino "1° Memorial Massimo Paganelli" (esperto giocatore di scacchi purtroppo deceduto in un incidente stradale pochi mesi fa) organizzato dall' Associazione Open Corato e dalla famiglia Paganelli con il patrocinio del Comune di Corato.Circa 70 i giocatori iscritti al Torneo divisi in due categorie under e over 14 anni. E' nella categoria giovani che, insieme a numerosi altri alunni di tutte le scuole Primarie e Secondarie di Corato che, si sono distinte con ottimi piazzamenti Ababei Amalia alunna di 5^ classe della scuola Primaria "Tattoli" (la più giovane partecipante, 10 anni) e l'alunna Miriam Marrone di classe seconda della secondaria di I gr. "De Gasperi" , ottima giocatrice che, con la Federazione Scacchi, in questi giorni sta partecipando al Trofeo Nazionale C.O.N.I., in gara con tutte le Regioni d'Italia a Lignano Sabbiadoro, come rappresentante della squadra femminile di scacchi della Puglia.Una preparazione delle studentesse Ababei e Marrone, di lunga data: già nel 2024 alle Finali Nazionali del Trofeo Scacchi a Montesilvano, una competizione riservata agli studenti di tutta Italia.Importante la collaborazione tra la scuola, a curvatura sportiva, e le Associazioni sportive del territorio per la promozione dello sport nella scuola al fine di integrare le attività sportive in un percorso scolastico che punti sullo sviluppo di competenze sociali, fisiche e psicologiche degli studenti e sulla loro crescita integrale.Proprio nel gioco degli scacchi l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" ha una lunga tradizione; diversi i progetti, come "Scacchi a scuola", che si svolgono durante l'anno come attività extracurriculari e che hanno come principale obiettivo valorizzare gli aspetti formativi ed educativi del carattere e della mente dei giovani.Lo sport per tessere rapporti interpersonali, per educare al rispetto delle regole e alla lealtà verso gli avversari,per rafforzare la concentrazione, per consolidare personalità, selfesteem e self control.Pertanto appuntamento alla Tattoli- De Gasperi per un altro anno scolastico entusiasmante.