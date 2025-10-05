Tattoli De Gasperi
Tattoli De Gasperi
Scuola e Lavoro

Gli Scacchi: cibo per la mente!

Trionfo del Tattoli De Gasperi al Torneo di scacchi cittadino “1° Memorial Massimo Paganelli”

Corato - domenica 5 ottobre 2025 6.48 Comunicato Stampa
Appena iniziato l'anno scolastico le attività culturali e sportive entrate nel vivo, e gli alunni della Primaria "D.F. Tattoli" e della Secondaria "A. De Gasperi" hanno partecipato numerosi, nel chiostro del Palazzo di Città, al Torneo di scacchi cittadino "1° Memorial Massimo Paganelli" (esperto giocatore di scacchi purtroppo deceduto in un incidente stradale pochi mesi fa) organizzato dall' Associazione Open Corato e dalla famiglia Paganelli con il patrocinio del Comune di Corato.
Circa 70 i giocatori iscritti al Torneo divisi in due categorie under e over 14 anni. E' nella categoria giovani che, insieme a numerosi altri alunni di tutte le scuole Primarie e Secondarie di Corato che, si sono distinte con ottimi piazzamenti Ababei Amalia alunna di 5^ classe della scuola Primaria "Tattoli" (la più giovane partecipante, 10 anni) e l'alunna Miriam Marrone di classe seconda della secondaria di I gr. "De Gasperi" , ottima giocatrice che, con la Federazione Scacchi, in questi giorni sta partecipando al Trofeo Nazionale C.O.N.I., in gara con tutte le Regioni d'Italia a Lignano Sabbiadoro, come rappresentante della squadra femminile di scacchi della Puglia.
Una preparazione delle studentesse Ababei e Marrone, di lunga data: già nel 2024 alle Finali Nazionali del Trofeo Scacchi a Montesilvano, una competizione riservata agli studenti di tutta Italia.
Importante la collaborazione tra la scuola, a curvatura sportiva, e le Associazioni sportive del territorio per la promozione dello sport nella scuola al fine di integrare le attività sportive in un percorso scolastico che punti sullo sviluppo di competenze sociali, fisiche e psicologiche degli studenti e sulla loro crescita integrale.
Proprio nel gioco degli scacchi l'Istituto Comprensivo "Tattoli-De Gasperi" ha una lunga tradizione; diversi i progetti, come "Scacchi a scuola", che si svolgono durante l'anno come attività extracurriculari e che hanno come principale obiettivo valorizzare gli aspetti formativi ed educativi del carattere e della mente dei giovani.
Lo sport per tessere rapporti interpersonali, per educare al rispetto delle regole e alla lealtà verso gli avversari,per rafforzare la concentrazione, per consolidare personalità, selfesteem e self control.
Pertanto appuntamento alla Tattoli- De Gasperi per un altro anno scolastico entusiasmante.
  • Tattoli De Gasperi
Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
4 ottobre 2025 Corato-Virtus Andria, Como: «Soldout? Spero non sia la moda, ma che ci sia un seguito»
Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
4 ottobre 2025 Regionali, il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono
Altri contenuti a tema
A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" A Corato la manifestazione "Scuola in festa: accogliere, condividere, crescere" Festa dell'accoglienza all'istituto comprensivo Tattoli-De Gasperi
Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Bariseranews School: si distingue l’I.C.  “Tattoli - De Gasperi” di Corato Miriam e Martina “giornaliste d’eccellenza” nel concorso promosso da Bariseranews e MED
Concorso "Costruttori di Speranza": tra i finalisti gli studenti dell'I.C. "Tattoli De Gasperi" Concorso "Costruttori di Speranza": tra i finalisti gli studenti dell'I.C. "Tattoli De Gasperi" Soddisfatta la dirigente scolastica Maria Rosaria De Simone
"La scuola si fa... strada": nella scuola De Gasperi il primo incontro sull'educazione stradale "La scuola si fa... strada": nella scuola De Gasperi il primo incontro sull'educazione stradale Avviato il progetto regionale "A passo sicuro" con patrocinio dell'amministrazione comunale e in collaborazione con la Polizia locale e il Servizio Civile Universale
Giornata nazionale del Mare: il "Tattoli-De Gasperi" a Torre Guaceto Giornata nazionale del Mare: il "Tattoli-De Gasperi" a Torre Guaceto Un'esperienza formativa immersa nella natura
Di tutti per tutti con tutti la Corsa di Miguel a Corato Di tutti per tutti con tutti la Corsa di Miguel a Corato Sarà la scuola “Tattoli ade Gasperi”, capofila del progetto, a fare da padrona di casa alla manifestazione
Visita di Mons. Giovanni D’ercole al Tattoli De Gasperi Visita di Mons. Giovanni D’ercole al Tattoli De Gasperi Incontro formativo con gli studenti
Il regista e animatore Marino Guarnieri all’Istituto Comprensivo “Tattoli - De Gasperi” Il regista e animatore Marino Guarnieri all’Istituto Comprensivo “Tattoli - De Gasperi” Per il progetto Avvistamenti una masterclass sul cinema d'animazione
Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
4 ottobre 2025 Assistenza primaria: in arrivo 96 nuovi medici nella ASL Bari
Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
4 ottobre 2025 Missione Salute, l'evento di Misericordie anche a Corato
La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
4 ottobre 2025 La minaccia dei pappagallini verdi e dei cinghiali, le richieste di CIA Levante Bari-Bat
Torna a Corato la "Festa dei lettori ", il programma completo
4 ottobre 2025 Torna a Corato la "Festa dei lettori", il programma completo
Brutto incidente sulla SP 231
3 ottobre 2025 Brutto incidente sulla SP 231
Felice Bove nuovo Presidente Fiesa Provinciale di Bari
3 ottobre 2025 Felice Bove nuovo Presidente Fiesa Provinciale di Bari
Il Corato saluta la Coppa: passa la Virtus Bisceglie
3 ottobre 2025 Il Corato saluta la Coppa: passa la Virtus Bisceglie
Il messaggio di Riccardo Garbetta per la giornata del migrante e del rifugiato
3 ottobre 2025 Il messaggio di Riccardo Garbetta per la giornata del migrante e del rifugiato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.