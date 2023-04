"La Cura dell'attesa", romanzo di Mariapia Romano, presentato a "Liber"

Sarà presentato martedì 11 aprile alle 18,30 presso la Libreria Liber,Corso Garibaldi, 24 a Corato, il nuovo romanzo di Maria Pia Romano "La cura dell'attesa", edito da Besa. Dialoga con l'autrice Mariella Sivo. Un libro dedicato al coraggio delle donne."Una storia contemporanea, una donna coraggiosa, proiettata nel vortice di una vita precaria, affannosa, accelerata. La scelta di cambiare, lasciandosi andare alla forza primordiale della vita.", scrive Bruno Luverà, TG1 Rai, che sottolinea: "Alba fa della sua fragilità un punto di forza. Divisa nella sua piccola patria pugliese, tra il cuore di pietra di Ruvo di Puglia e le profondità dell'estremo oriente del Mar Mediterraneo, in terra salentina, trasforma la cura dell'attesa nella gioia inaspettata dell'amore."Il booktrailer https://fb.watch/j9JK0_PPx5/Alba è un ingegnere e si nutre di poesia. Una donna complessa, in apparenza forte e determinata, in realtà nasconde una fragilità che solo l'occhio attento di chi sa vedere oltre le apparenze riesce a cogliere.Alba insegna Macchine all'Università e guida i suoi studenti in una competizione riservata a veicoli progettati e costruiti in ambito accademico. La sua vita sembra una corsa su un nastro d'asfalto quando, per uno strano gioco del destino, un volto riaffiorante dal passato torna ad incidersi nel suo presente, facendole sentire ancora una volta il profumo del basilico e l'incanto della luna dei versi di Vittorio Bodini."Cos'è l'amore?", si chiede allora la donna, mentre sfoglia le pagine della sua esistenza, trascorsa tra l'Alta Murgia, il cuore di pietra della Puglia, e il Salento. Ruvo di Puglia e Lecce, le sue città del cuore, un amore doppio, come i suoi umori, i suoi amori.La visita inattesa della felicità arriva nel tempo della bassa marea, quando la profondità del mare non fa più paura e sulla battigia restano conchiglie nude che custodiscono in sé tutto il segreto della vita.Un libro dedicato al coraggio delle donne e alla loro capacità di trasformare in bellezza anche l'incoerenza.