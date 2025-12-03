La luce dell’inclusione illumina la scuola

Questa mattina la comunità scolastica del liceo artistico Federico II Stupor Mundi ha scelto di fermarsi e riflettere sul valore profondo dell'inclusione, trasformando l'atrio dell'Istituto in uno spazio di luce e creatività.L'installazione di una grande sfera luminosa, ideata e realizzata dai ragazzi del Dipartimento Inclusione insieme agli studenti del liceo artistico, è diventato simbolo tangibile di un messaggio universale: ogni persona è un raggio unico, irripetibile, capace di aggiungere bellezza e significato al tutto.Osservando la sfera, si scopre che ogni raggio porta con sé un elaborato artistico, un pensiero, un'emozione.Sono i colori e le idee dei nostri studenti che, con la loro creatività speciale, ci donano messaggi preziosi.Come nelle creazioni luminose di Ingo Maurer, la luce non nasce da un'unica fonte, ma dalla convergenza di molteplici raggi: le differenze non rappresentano un limite, ma la forza che ci permette di costruire qualcosa di più grande, più ricco, più vero.La celebrazione della Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità diventa così occasione per ribadire che l'inclusione non è un gesto occasionale, ma uno stile di vita e di relazione. Inclusione è ascolto, attenzione, gentilezza.È la capacità di riconoscere nella diversità una risorsa e non un ostacolo.Davanti a questa installazione, la comunità scolastica si riconosce come luce condivisa: un insieme che cresce, si apre e si illumina grazie al contributo autentico e insostituibile di ciascuno.L'evento si è arricchito inoltre dell'estemporanea di "ritratti d'autore", che dalle 9.45 alle 11.45 ha visto protagonisti gli studenti che hanno comunicato la loro disponibilitàSi ringraziano gli studenti, i docenti: Fiore, Di Bisceglie, Nitti, Colangelo e i docenti del Dipartimento Inclusione e il supporto tecnico di Marcone Creative e Evergreen.Un momento di espressione artistica che intreccia volti, storie e sensibilità, rendendo ancora più viva la testimonianza di una scuola che mette al centro la persona e la sua unicità.