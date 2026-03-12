«La mafia si può sconfiggere»: Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino

7 foto Giovanni Impastato

Social Video 3 minuti Giovanni Impastato racconta la storia del fratello Peppino

Nato a Cinisi, in provincia di Palermo, in una famiglia legata a Cosa Nostra,prese subito le distanze attraverso una militanza politico-culturale che lo condusse alla morte il 9 maggio 1978. La sua storia continua ad essere trasmessa da chi lo ha conosciuto attraverso i racconti e da chi la sua storia l'ha vissuta in prima persona, come ilOspite a Corato, ieri 11 marzo, Giovanni ha portato la sua testimonianza diretta a un pubblico che si è lasciato travolgere dalle sue parole e dai suoi racconti.Organizzato dalla libreria "Olivieri - I piccoli Chi" con il patrocinio morale del Comune di Corato, nell'auditorium del liceo artistico "Federico II – Stupor Mundi", e moderato da Giuseppe Cantatore, l'incontro ha accolto i saluti del sindaco, dell'assessore Felice Addario, di Claudia Leo, referente locale dell'associazione "Libera contro le mafie - Sezione Vincenzo Grasso" e di Savino Lastella della sezione ANPI di Corato.Il racconto intimo, personale e confidenziale di Giovanni ha abbracciato l'intera vita di Peppino,, richiamando alla memoria non l'eroe, ma la persona che si celava dietro il "personaggio".La storia di Peppino è stata resa nota grazie al capolavoro cinematografico "" che, esattamente dopo 22 anni dal tragico evento, ha riportato in vita la sua figura, la sua storia, le sue ambizioni e la sua lotta gridata soprattutto attraverso, la sua radio libera autofinanziata.Il programma più seguito era, trasmissione satirica in cui Peppino derideva mafiosi e politici: tra i tanti Gaetano Badalamenti, successore di suo zio Cesare Manzella come capomafia locale, che aveva un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'Aeroporto di Palermo-Punta Raisi.Quello di Peppino è stato il primo caso di lotta alla mafia attraverso l'ironia, lo sberleffo e che in due anni riuscì a svelare i movimenti mafiosi di quel territorio.Il coraggio di Peppino è stato raccolto anche da chi, dal 9 maggio 1978, si è ritrovato a fare i conti con la ricerca di una verità nascosta e affossata. Sulla sua morte, inizialmente si pensò alla volontà di compiere un attentato in cui, poi, lui stesso sarebbe rimasto ucciso. Successivamente si parlò di suicidio a causa di una lettera ritrovata in casa della zia che però non rivelava pensieri suicidi.A queste ipotesi non cedettero Giovanni e la mamma Felicia che compresero sin da subito la matrice mafiosa del delitto, rompendo pubblicamente con la parentela mafiosa e adoperandosi per la ricerca della verità.Una storia trasmessa e raccontata a gran voce. Ciò che però non sempre viene a galla è il profilo umano e quotidiano di Peppino: una grande passione per lo studio, una forte carica umana, sempre presente nelle battaglie sociali e amante del divertimento.Ed è stato proprio questo che Giovanni ha raccontato. Ha messo in evidenza la storia del grande punto di riferimento che Peppino continua ad essere e la quotidianità della sua persona.La testimonianza di Giovanni Impastato riporta alla memoria la figura di Peppino che, ancora oggi, continua ad ispirare intere generazioni per