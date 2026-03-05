liceo artistico
liceo artistico
Attualità

“Convivio Sonoro”, la grande Tavola del Gallo accende Terlizzi  

Un’opera collettiva tra arte, simbolo e comunità: la ceramica degli studenti del liceo Artistico dialoga con la visione di Paolo De Santoli in un rito contemporaneo dell’incontro.

Corato - giovedì 5 marzo 2026 8.56
La manifestazione "Convivio Sonoro", svoltasi a Terlizzi, ha trasformato uno spazio pubblico in un luogo di relazione, grazie alla grande Tavola del Gallo, opera ideata dall'artista Paolo De Santoli e realizzata con la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico di Corato – indirizzo Design Ceramica, guidati dalla professoressa Donatella Di Bisceglie e coordinati da RA ContemporaryArt Terlizzi.

L'installazione, imponente e al tempo stesso accogliente, nasce come arredo simbolico e comunitario: una tavola che invita a sedersi, riconoscersi, condividere. Attorno ad essa, i galli modellati e decorati dagli studenti assumono un ruolo narrativo e rituale. «Il gallo – spiega De Santoli – è un simbolo solare, legato alla ciclicità del tempo, all'"eterno ritorno" di Nietzsche, ma anche alla saggezza biblica del vivere "sazi di giorni". I galli che presidiano la tavola sono un augurio: vivere ogni momento con pienezza, anche quello conviviale, liberandosi dalla frenesia per ritrovare l'attimo insieme, che sia con un parente, un conoscente o uno sconosciuto».

La tavola diventa così un dispositivo di comunità: un luogo dove l'arte non si limita a essere osservata, ma si fa esperienza condivisa. Gli studenti del Liceo Artistico hanno progettato e realizzato elementi ceramici che uniscono tradizione e design contemporaneo, restituendo alla ceramica il suo ruolo originario di oggetto d'uso, di incontro, di memoria.

"Convivio Sonoro" non è solo un'esposizione, ma un gesto culturale: un invito a rallentare, a riconoscersi, a ritrovare nella bellezza artigianale e nella simbologia antica un modo nuovo di stare insieme. Un progetto che intreccia generazioni, saperi e linguaggi, restituendo alla comunità un'opera che parla di identità, ospitalità e futuro.
  • Liceo Artistico
Furgone carbonizzato rinvenuto nelle campagne di Trani dalle Guardie Campestri di Corato  
5 marzo 2026 Furgone carbonizzato rinvenuto nelle campagne di Trani dalle Guardie Campestri di Corato  
Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro pubblico sulle ragioni del No
5 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia: a Corato un incontro pubblico sulle ragioni del No
Altri contenuti a tema
Libriamoci: gli studenti del Liceo Artistico incontrano i piccoli lettori della Bovio per un racconto illustrato Scuola e Lavoro Libriamoci: gli studenti del Liceo Artistico incontrano i piccoli lettori della Bovio per un racconto illustrato "Insieme più speciali" celebra l'importanza dell'inclusione, lavoro di squadra
25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato Eventi 25 anni di impegno e solidarietà della “Fondazione ANT Franco Pannuti ETS” a Corato Presente la Presidente della Fondazione ANT Raffaella Pennuti
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell Vita di Città Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell Gli studenti del liceo artistico Federico II Stupor Mundi partecipano alla sfilata
Open Day finale al Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” Open Day finale al Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” Un viaggio nella creatività: domenica mattina l’ultimo appuntamento per scoprire il primo liceo artistico di Puglia
Sport, neve e creatività Scuola e Lavoro Sport, neve e creatività Il Liceo Artistico amplia l’offerta formativa con il progetto “Impari…amo sciare”
Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo Due studentesse del “Federico II Stupor Mundi” in mostra al Parlamento Europeo Le opere di Martina Rella e Yasmin Ouillane inaugurano a Bruxelles il progetto “Arte per tutti e con tutti”, presto itinerante in tutta Europa
“Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” Scuola e Lavoro “Frankenstein - the monster and the myth" in scena al Liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” Teatro, lingua inglese e grandi temi senza tempo
CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività Scuola e Lavoro CeramicAbile, al via il laboratorio inclusivo: la scuola apre le porte alla creatività Il progetto culminerà a giugno 2026 con l'esposizione degli elaborati finali
“Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile
5 marzo 2026 “Cuore di donna”: a Corato uno screening gratuito per la prevenzione della malattia cardiaca femminile
Audio su presunto tentativo di rapimento a Corato: è una fake news
4 marzo 2026 Audio su presunto tentativo di rapimento a Corato: è una fake news
Servizio Civile Universale 2026: aperte le candidature per il comune di Corato
4 marzo 2026 Servizio Civile Universale 2026: aperte le candidature per il comune di Corato
Incidente sulla Provinciale 30: famiglia con due bambini salva grazie all' intervento delle Guardie Campesti Corato
4 marzo 2026 Incidente sulla Provinciale 30: famiglia con due bambini salva grazie all' intervento delle Guardie Campesti Corato
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
4 marzo 2026 Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”
Due giovani coratini in Udienza da Papa Leone XIV
4 marzo 2026 Due giovani coratini in Udienza da Papa Leone XIV
Mobilitazione per la Colletta Alimentare: un gesto di carità che unisce la città
4 marzo 2026 Mobilitazione per la Colletta Alimentare: un gesto di carità che unisce la città
Libriamoci: gli studenti del Liceo Artistico incontrano i piccoli lettori della Bovio per un racconto illustrato
4 marzo 2026 Libriamoci: gli studenti del Liceo Artistico incontrano i piccoli lettori della Bovio per un racconto illustrato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.