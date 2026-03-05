“Convivio Sonoro”, la grande Tavola del Gallo accende Terlizzi  

La manifestazione "Convivio Sonoro", svoltasi a Terlizzi, ha trasformato uno spazio pubblico in un luogo di relazione, grazie alla grande Tavola del Gallo, opera ideata dall'artista Paolo De Santoli e realizzata con la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico di Corato – indirizzo Design Ceramica, guidati dalla professoressa Donatella Di Bisceglie e coordinati da RA ContemporaryArt Terlizzi.L'installazione, imponente e al tempo stesso accogliente, nasce come arredo simbolico e comunitario: una tavola che invita a sedersi, riconoscersi, condividere. Attorno ad essa, i galli modellati e decorati dagli studenti assumono un ruolo narrativo e rituale. «Il gallo – spiega De Santoli – è un simbolo solare, legato alla ciclicità del tempo, all'"eterno ritorno" di Nietzsche, ma anche alla saggezza biblica del vivere "sazi di giorni". I galli che presidiano la tavola sono un augurio: vivere ogni momento con pienezza, anche quello conviviale, liberandosi dalla frenesia per ritrovare l'attimo insieme, che sia con un parente, un conoscente o uno sconosciuto».La tavola diventa così un dispositivo di comunità: un luogo dove l'arte non si limita a essere osservata, ma si fa esperienza condivisa. Gli studenti del Liceo Artistico hanno progettato e realizzato elementi ceramici che uniscono tradizione e design contemporaneo, restituendo alla ceramica il suo ruolo originario di oggetto d'uso, di incontro, di memoria."Convivio Sonoro" non è solo un'esposizione, ma un gesto culturale: un invito a rallentare, a riconoscersi, a ritrovare nella bellezza artigianale e nella simbologia antica un modo nuovo di stare insieme. Un progetto che intreccia generazioni, saperi e linguaggi, restituendo alla comunità un'opera che parla di identità, ospitalità e futuro.