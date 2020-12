La postazione drive through di Ruvo di Puglia servirà anche Corato e Terlizzi

Dalle mattinata di ieri, giovedì 24 dicembre, è attiva, presso l'area polifunzionale di via Dei floricoltori a Ruvo di Puglia la postazione Drive through per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del Covid 19.«La postazione è stata allestita dal Comune di Ruvo di Puglia, è gestita dal dipartimento di prevenzione della ASL di Bari, potrà raccogliere fino a cento tamponi al giorno e servirà anche le città di Terlizzi e Corato» si legge nella nota diffusa dal Palazzo di Città di Ruvo di Puglia.Al servizio si accede esclusivamente tramite prenotazione da parte del medico di famiglia."Possiamo sicuramente dire – ha detto il sindaco Pasquale Chieco – che questa apertura rappresenta una conquista importante per tutto il nostro territorio. È un risultato che arriva al termine di un intenso e molto articolato lavoro fatto di tempestiva programmazione, costanti relazioni istituzionali e una impegnativa attività di preparazione logistica.Ora l'auspicio è che la ASL renda possibile anche l'avvio del servizio di tamponamento antigenico da parte dei medici di medicina generale; servizio che aiuterebbe molto nel contenimento della diffusione del virus, ma per il quale è indispensabile la disponibilità della piattaforma dedicata. Ricevo ogni giorno tanti messaggi sulla mia pagina facebook e nella mia segreteria da parte di cittadini che chiedono aiuto perché aspettano, spesso da settimane, un tampone "liberatorio". Questo nuovo servizio della ASL BA ci aiuterà a risolvere molti problemi e a migliorare concretamente la vita di tutti noi."Anche per la città di Corato si attende l'attivazione del servizio.Lo scorso 3 dicembre, come riferito in una nota di Palazzo di Città, il sindaco Corrado De Benedittis si è recato con l'Ispettore Zitoli della Polizia Locale, la dottoressa Iurilli, il dottor Lamarca, il dottor Catalano, il presidente Squeo dell'Associazione Imprenditori di Corato e Don Gianni Cafagna, direttore della Caritas Cittadina di Corato a fare un sopralluogo in via Silvestri, al fine di verificare l' idoneità dei luoghi, messi a disposizione dalla Caritas Cittadina per lo svolgimento di tale attività sanitaria.«La struttura designata consiste di un grandissimo piazzale interno e di un fabbricato, con antistante porticato, i cui locali sono provvisti di servizi igienici. Al piazzale si accede da un ampio ingresso e questo verrà delimitato con barriere per consentire il percorso obbligato, a senso unico, delle auto dall'entrata verso l'uscita» riferiva la nota di Palazzo di Città.Il 5 dicembre la Protezione Civile ha inviato un container a supporto logistico del Drive Through che è stato installato nella zona deputata ad ospitare il servizio ed allestito. Ad oggi, però, si attende che la ASL dia il via libera al servizio, fornendo personale per l'attività.